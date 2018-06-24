Современные кондиционеры: стоят ли своих денег новомодные функции

Кондиционеры — одно из главных современных средств спасения от жары. Программа «Чудо техники» решила как следует протестировать эти устройства, чтобы понять, какие новомодные функции действительно стоят своих денег, а за какие платить не имеет смысла.
По принципу действия кондиционеры похожи на холодильник. Теплый воздух засасывается во внутренний блок и проходит через радиатор. Находящийся там в трубках фреон переходит в газообразное состояние, поглощая тепло. Воздух охлаждается. Хладагент же в виде газа поступает во внешний блок и попадает в компрессор, который заставляет его сжиматься, отдавать тепло на улицу и снова в жидком виде приходить в комнату. Таким образом, обычные кондиционеры свежего воздуха нам не приносят, только охлаждают уже имеющийся. Исключение — модели с функцией приточной вентиляции.
Алексей Надёжин, техноблогер: «Выдувает воздух он через маленькую щель, и объем этого воздуха очень маленький. Это получается чуть больше чем 3 кубометра в час, а по санитарным нормам на одного человека нужно больше 60 кубометров. Мотор, который качает воздух с улицы, очень сильно шумит. Через шланг, который шел с улицы, если проезжает какой-то самосвал, слышно его звук. Если дует ветер, то слышно вой ветра. Поэтому мне пришлось отрезать шланг для подачи воздуха и замуровать дыру, которую так героически сверлили установщики».
Эксперты дружно говорят: переплачивать за такую функцию не стоит, а ведь она увеличивает цену кондиционера иногда вдвое.
Совсем другое дело — модели с функцией обогрева. Обычные кондиционеры можно включать на тепло максимум при -5–7 градусах снаружи. Если холоднее, масло в компрессоре внешнего блока загустеет и мотор заклинит. Поэтому для обогрева в морозы лучше выбирать те кондиционеры, которые для этого предназначены.
Специалисты рекомендуют выбирать кондиционеры инверторного типа — стоят несколько дороже, зато работают эффективнее и тише, охлаждают плавно, а не включаются скачками, как холодильник.
Хотя бы раз в два года надо вызывать сотрудника и проводить техобслуживание любого кондиционера, иначе может сломаться. А вот промывать фильтры — они легко вынимаются и вставляются в корпус внутреннего блока — можно самому в обычной мыльной воде, в идеале раз в три месяца. Если решетка забьется, то прибор начнет работать с перегрузкой и там могут начать размножаться бактерии.
К тому же кондиционер немного сушит воздух, что спазмирует сосуды носоглотки, то есть ослабляет местный иммунитет, а микробам только это и нужно. По мнению врачей, максимально допустимый для организма перепад температур между улицей и помещением — 5–7 градусов. И важно еще располагать кондиционер так, чтобы он не дул прямо на вас. Например, в спальне, по мнению специалистов, идеальное размещение — над кроватью. Спящие окажутся в «мертвой» зоне, куда холодные потоки напрямую не попадают.
Есть еще кондиционеры с дневным и ночным режимом, есть с рассеянным потоком воздуха, который выходит из 20 тысяч отверстий на передней панели. Имеются в продаже и системы управления, которыми можно оснастить любые кондиционеры, чтобы работали по графику, поддерживали нужную температуру в заданное время. По словам производителей, все это позволяет добавить комфорта и экономить до 40% электроэнергии.
Программа «Чудо техники» также протестировала три модели мобильных кондиционеров. Результаты и подробности — в видеоматериале.
Алексей Надёжин, техноблогер: «Выдувает воздух он через маленькую щель, и объем этого воздуха очень маленький. Это получается чуть больше чем 3 кубометра в час, а по санитарным нормам на одного человека нужно больше 60 кубометров. Мотор, который качает воздух с улицы, очень сильно шумит. Через шланг, который шел с улицы, если проезжает какой-то самосвал, слышно его звук. Если дует ветер, то слышно вой ветра. Поэтому мне пришлось отрезать шланг для подачи воздуха и замуровать дыру, которую так героически сверлили установщики».
Эксперты дружно говорят: переплачивать за такую функцию не стоит, а ведь она увеличивает цену кондиционера иногда вдвое.
Совсем другое дело — модели с функцией обогрева. Обычные кондиционеры можно включать на тепло максимум при -5–7 градусах снаружи. Если холоднее, масло в компрессоре внешнего блока загустеет и мотор заклинит. Поэтому для обогрева в морозы лучше выбирать те кондиционеры, которые для этого предназначены.
Специалисты рекомендуют выбирать кондиционеры инверторного типа — стоят несколько дороже, зато работают эффективнее и тише, охлаждают плавно, а не включаются скачками, как холодильник.
Хотя бы раз в два года надо вызывать сотрудника и проводить техобслуживание любого кондиционера, иначе может сломаться. А вот промывать фильтры — они легко вынимаются и вставляются в корпус внутреннего блока — можно самому в обычной мыльной воде, в идеале раз в три месяца. Если решетка забьется, то прибор начнет работать с перегрузкой и там могут начать размножаться бактерии.
К тому же кондиционер немного сушит воздух, что спазмирует сосуды носоглотки, то есть ослабляет местный иммунитет, а микробам только это и нужно. По мнению врачей, максимально допустимый для организма перепад температур между улицей и помещением — 5–7 градусов. И важно еще располагать кондиционер так, чтобы он не дул прямо на вас. Например, в спальне, по мнению специалистов, идеальное размещение — над кроватью. Спящие окажутся в «мертвой» зоне, куда холодные потоки напрямую не попадают.
Есть еще кондиционеры с дневным и ночным режимом, есть с рассеянным потоком воздуха, который выходит из 20 тысяч отверстий на передней панели. Имеются в продаже и системы управления, которыми можно оснастить любые кондиционеры, чтобы работали по графику, поддерживали нужную температуру в заданное время. По словам производителей, все это позволяет добавить комфорта и экономить до 40% электроэнергии.
Программа «Чудо техники» также протестировала три модели мобильных кондиционеров. Результаты и подробности — в видеоматериале.
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