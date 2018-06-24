Сколько воды может выдержать натяжной потолок: эксперимент «НашПотребНадзора»

Статистика протечек неумолима: в среднем эта беда приходит раз в пять лет в каждую квартиру. Предсказать наводнение нельзя, но вот предотвратить можно. По крайней мере, об этом твердят продавцы натяжных потолков.

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Продавцы натяжных потолков уверяют, что навес выдерживает сотни литров. Если пересчитать в килограммы, якобы сверху на потолок можно посадить корову, и он не треснет. Действительно, весомый аргумент. И ведь такая отделка в последние годы значительно подешевела. А еще она и звук изолирует, и прохладу в жару сохранит. Так может быть, обновляя летом ремонт, установить такую конструкцию? Способна ли она предотвратить великий потоп и сколько именно литров выдерживает?



Чтобы выяснить это, команда программы «НашПотребНадзор» соорудила прочную конструкцию и натянула на нее по очереди два самых популярных среди продавцов потолков материала. Состав у них почти одинаковый, но фактура все же разная: один матовый, другой глянцевый.



Глянцевый натяжной потолок выдержал испытание даже в 400 литров, а матовый разорвался в клочья лишь от 300. При этом сделаны они из одного и того же ПВХ. Оказывается, разница всего в один микрон есть, и она на поверхности.



Блестящим, идеально ровным глянцевый потолок получается после того, как пленку ПВХ прокатывают через тяжелые валики. Они, сплющивая верхние слои материала, придают поверхности зеркальный эффект и ту самую дополнительную прочность. А матовое полотно так не прокатывают, и, кроме того, его рифленая поверхность тоньше глянцевой.



Поэтому глянцевый натяжной потолок прочнее матового. И он действительно удерживает больше воды при потопе. Хотя лучше бы это никому не проверять.