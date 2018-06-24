Рис: секреты выбора и приготовления

Репортеры программы «НашПотребНадзор» выяснили, каким рисом ни кашу, ни плов не испортишь, а какой рис можно есть лишь с риском для здоровья.

354 еда

продукты

На Востоке верят, что рис — талисман богатства. Считается, что от того, как вы храните его, напрямую зависит количество банкнот в кошельке. Если держите крупу в дешевом пакете, то деньги будут ускользать, словно рис сквозь пальцы. А если в дорогом керамическом горшке — денег будет куры не клюют. Хотя кое-какой рис с наших полок разве что курам на корм и сгодится. Ведь среди зернышек может жить рисовый маньяк — долгоносик. И это не просто противно — его выделения содержат опасные для человека канцерогены. Рис, в котором прописались жуки, есть нельзя, предупреждают эксперты.



Если в пачке риса много расколотых зерен, это брак и это должен быть очень дешевый рис самой низкой категории. Но ведь у многих производителей так и чешутся руки написать на пачке заманчивое слово «Экстра». Однако это можно писать только на рисе с отметкой ГОСТ. А шеф-повар Григорий Мосин уверяет, что дорогой рис вообще не всегда нужен. Тот, что стоит дешевле, даже с битыми зернами, идеально подойдет, например, для одного из самых популярных в мире рисовых блюд — пудинга.



После покупки рис хорошо бы перебирать и пересыпать. Оказывается, целлофановая упаковка, в которой крупы продают, — это транспортная тара, не подходящая для долгого хранения.



Татьяна Быкова, главный специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки»: «Именно из крупы потом долгоносики разбегаются по всем крупам, которые хранятся дома. А там и геркулес, и рис, и гречка, и макароны. Очень рекомендуется крупы, которые куплены в магазине, пересыпать в стеклянные или пластмассовые емкости».



Чтобы приготовить вкусный плов, рис надо обязательно промыть. А после промывки его надо в течение трех минут обжарить на сливочном масле. И затем наконец-то уже залить водой, чтобы варить. Но для каждого сорта риса количество воды должно быть разное, предупреждают специалисты.



Рис в плове всегда ярко-желтый, напоминает шеф-повар Григорий Мосин. Добиться такого цвета можно морковью или куркумой. Но самый изысканный и ароматный метод — добавить щепотку шафрана. Еще одна деталь — после варки рис надо немного пропарить.



Подробности — в видеоматериале.

