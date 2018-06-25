Глава центра Алмазова в интервью НТВ оценил перспективы роста продолжительности жизни россиян

Получение точных данных о факторах и группах риска, чему могла бы способствовать грамотно проведенная диспансеризация, — один из главных вызовов для российской системы здравоохранения. От ответа на него зависит и решение задачи увеличения продолжительности жизни граждан.
Такое мнение в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» на НТВ высказал глава Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто. НТВ.Ru публикует полную видеоверсию беседы.
Евгений Шляхто: «Президент нам поставил задачу к 2024 году 78+, а это снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний где-то на 34%… За предыдущие пять лет мы снизили на 20%. Эти пять лет, которые нужно пройти и снизить на 34%, такие страны, как Германия и США, проходили
8–10-12 лет. Вы понимаете масштаб задачи?»
По словам Шляхто, существенным подспорьем в решении задачи стало бы создание по всей стране многопрофильных медицинских центров, где граждане могли бы получать консультации и помощь от разных специалистов.
Кроме того, по мнению главы центра Алмазова, России необходимо переходить к ценностной медицине, которая предполагает учет и эффекта для пациента, и затраты денег.
Евгений Шляхто: «Если говорить о наших кардиохирургах, для них что? Чем больше операций — тем лучше. Он перевел этого пациента в лечебно-реабилитационный комплекс и, как раньше, забыл об этом. Есть осложнения, нет осложнений, во что вылилось ведение пациента, ему было малоинтересно. Систему, при которой его зарплата будет зависеть от того, насколько качественно он предоставил услугу, от осложнений у этого пациента, длительности госпитализации, мы сейчас внедряем».
По словам Шляхто, при всех ныне существующих медицинских трендах — «умных» госпиталей, интеллектуальных систем помощи врачу, растущей информатизации, — в центре процесса должен быть пациент, и он должен быть заинтересован быть его «соучастником».
Что касается биомедицинских исследований, Россия на сегодняшний день прочно закрепилась в первой тройке европейских лидеров, уверен академик Шляхто.
Евгений Шляхто: «Клеточные технологии, технологии 3D-принтинга, технологии редактирования генома, таргетная доставка лекарственных препаратов — это те направления, где мы действительно сегодня сильны и умеем много. Я помню, когда вице-президент европейского журнала торакальной хирургии смотрел на наши данные и говорил нашему сотруднику, что это абсолютно новые результаты. Я потом спрашиваю Михаила Михайловича: а что не опубликовали-то? А он говорит: „Сослаться не на кого было“».
По словам Шляхто, благодаря погруженности в целый ряд совместных международных проектов удалось достичь многого: к примеру, основываясь на данных молекулярной генетики, предсказывать разрыв аорты у человека.
Евгений Шляхто: «Президент нам поставил задачу к 2024 году 78+, а это снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний где-то на 34%… За предыдущие пять лет мы снизили на 20%. Эти пять лет, которые нужно пройти и снизить на 34%, такие страны, как Германия и США, проходили
По словам Шляхто, существенным подспорьем в решении задачи стало бы создание по всей стране многопрофильных медицинских центров, где граждане могли бы получать консультации и помощь от разных специалистов.
Кроме того, по мнению главы центра Алмазова, России необходимо переходить к ценностной медицине, которая предполагает учет и эффекта для пациента, и затраты денег.
Евгений Шляхто: «Если говорить о наших кардиохирургах, для них что? Чем больше операций — тем лучше. Он перевел этого пациента в лечебно-реабилитационный комплекс и, как раньше, забыл об этом. Есть осложнения, нет осложнений, во что вылилось ведение пациента, ему было малоинтересно. Систему, при которой его зарплата будет зависеть от того, насколько качественно он предоставил услугу, от осложнений у этого пациента, длительности госпитализации, мы сейчас внедряем».
По словам Шляхто, при всех ныне существующих медицинских трендах — «умных» госпиталей, интеллектуальных систем помощи врачу, растущей информатизации, — в центре процесса должен быть пациент, и он должен быть заинтересован быть его «соучастником».
Что касается биомедицинских исследований, Россия на сегодняшний день прочно закрепилась в первой тройке европейских лидеров, уверен академик Шляхто.
Евгений Шляхто: «Клеточные технологии, технологии 3D-принтинга, технологии редактирования генома, таргетная доставка лекарственных препаратов — это те направления, где мы действительно сегодня сильны и умеем много. Я помню, когда вице-президент европейского журнала торакальной хирургии смотрел на наши данные и говорил нашему сотруднику, что это абсолютно новые результаты. Я потом спрашиваю Михаила Михайловича: а что не опубликовали-то? А он говорит: „Сослаться не на кого было“».
По словам Шляхто, благодаря погруженности в целый ряд совместных международных проектов удалось достичь многого: к примеру, основываясь на данных молекулярной генетики, предсказывать разрыв аорты у человека.
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