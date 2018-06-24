В Сирии возобновили работу мастерские по производству легендарной дамасской стали

Несмотря на то, что древний рецепт изготовления легендарной дамасской стали считается утерянным, местные умельцы до сих не теряют надежды узнать секрет уникальной технологии. А пока делают настоящие ножи и сабли так, как учили их отцы и деды.

76 оружие

Сирия

Едва ли не в каждой дамасской лавке вам предложат нож или кинжал якобы из дамасской стали. Мошенники научились наносить узоры, присущие сплаву, секрет которого был утерян несколько веков назад. Холодное оружие, сделанное из настоящей дамасской стали, можно увидеть лишь в частных коллекциях и в нескольких музеях Сирии. Например, в типичной для оттоманского стиля резиденции губернатора Дамаска — во дворце семьи аль-Аземов. Там всегда большое число посетителей.



Позволить себе оружие из дамасской стали могли лишь очень состоятельные люди. Старинные мастера умудрялись украшать боевое оружие надписями, сделанными золотом или серебром. Как, остается загадкой.



Майса Ибрагим, директора музея аль-Азем: «Еще во время крестовых походов многие европейские рыцари были потрясены прочностью и легкостью клинков, сделанных сирийскими мастерами, и дамасская сталь стала известна во всем мире. Клинку часто давали собственное имя, и считалось, что его владелец становится неуязвим в бою».



Мастер Мустафа, которому 72 года, говорит, что сам он рецепт изготовления дамасской стали уже вряд ли разгадает. Возможно, это смогут сделать его сыновья. Но самая главная надежда старого мастера связана с любимым внуком, портрет которого висит в семейной оружейной мастерской.



Подробности — в видеоматериале.