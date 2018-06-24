Японская принцесса поблагодарила Россию за прекрасную организацию ЧМ

Японская принцесса Хисако Такамадо, прилетевшая в Екатеринбург на матч сборной своей страны с командой Сенегала, поблагодарила Россию за прекрасную организацию чемпионата мира по футболу.
Хисако Такамадо — почетный председатель Японской ассоциации футбола. Она посещает матчи сборной Японии на всех чемпионатах мира по футболу с 1998 года.
Хисако Такамадо: «Я хотела бы выразить благодарность российской стороне за прекрасную организацию чемпионата мира».
Также принцесса отметила, что впервые посетила Россию и многое узнала о стране.
Хисако Такамадо: «Я посетила три города: Саранск, Казань и Екатеринбург. В каждом городе есть свои культура и история, и у меня была возможность изучать их. Москва и Санкт-Петербург хорошо известны японцам, но эти три города, не очень известны большинству. В этот раз многие японцы, люди со всего мира узнали о разных городах России».
Принцесса добавила, что в первом матче против сборной Колумбии японская команда показала отличный результат именно благодаря поддержке болельщиков.
В Екатеринбурге Хисако Такамадо подарила лук со стрелами министру спорта Свердловской области Леониду Рапопорту, а также вице-губернатору региона Павлу Крекову.
Хисако Такамадо: «Я хотела бы выразить благодарность российской стороне за прекрасную организацию чемпионата мира».
Также принцесса отметила, что впервые посетила Россию и многое узнала о стране.
Хисако Такамадо: «Я посетила три города: Саранск, Казань и Екатеринбург. В каждом городе есть свои культура и история, и у меня была возможность изучать их. Москва и Санкт-Петербург хорошо известны японцам, но эти три города, не очень известны большинству. В этот раз многие японцы, люди со всего мира узнали о разных городах России».
Принцесса добавила, что в первом матче против сборной Колумбии японская команда показала отличный результат именно благодаря поддержке болельщиков.
В Екатеринбурге Хисако Такамадо подарила лук со стрелами министру спорта Свердловской области Леониду Рапопорту, а также вице-губернатору региона Павлу Крекову.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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