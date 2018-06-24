Россиянам обещают, что они будут жить дольше. Но какими методами планируется решить столь амбициозную задачу? За счет чего можно добиться снижения смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний?
Когда диспансеризация — просто деньги на ветер, а когда — помощь в грамотном распределении сил и средств? Готова ли Россия покуситься на медицинское лидерство в Европе? И какая технология сулит нам исцеление чуть ли не от всех болезней? На эти и другие вопросы в интервью программе «Поздняков» ответил руководитель НМИЦ им. В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.
О качестве диспансеризации в стране
Диспансеризация крайне важна. Но тут два аспекта: это ответственность человека и ответственность работодателя. И то и другое должно быть как-то изменено.
О назревшей проблеме
Очень много узких специалистов, а многопрофильных центров, где работают разные специалисты под одной крышей вместе и решают общие задачи, — то, что мы называем «командный подход», — к сожалению, нет.
О масштабе задачи увеличения продолжительности жизни в РФ
Президент нам поставил задачу к 2024 году 78+, а это снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний где-то на 34%.
О новом подходе на примере работы кардиохирурга
Внедрение системы, при которой его зарплата будет зависеть от того, насколько качественно он оказал услугу, осложнений у этого пациента, длительности госпитализации. Вот эту систему мы сейчас внедряем.
О перспективной технологии CAR-T
Мы сейчас работаем вместе с BIOCAD над созданием универсальной системы и рассчитываем, что через год мы уже должны выйти на клинические исследования.
О роли центра Алмазова
Мы можем сегодня предсказать разрыв аорты у человека, используя данные молекулярной генетики. У нас очень много проектов по детям. Мы концентрируем у себя детей со всей страны. Тяжелых. С патологией сердца, с нарушениями ритма.
О нашей сильной стороне
Вопрос, связанный с технологиями 3D-принтинга, с технологиями редактирования генома, с нанотехнологиями, с таргетной доставкой лекарственных препаратов. Это те направления, где мы действительно сегодня сильны и умеем много.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, 26 июня, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О качестве диспансеризации в стране
Диспансеризация крайне важна. Но тут два аспекта: это ответственность человека и ответственность работодателя. И то и другое должно быть как-то изменено.
О назревшей проблеме
Очень много узких специалистов, а многопрофильных центров, где работают разные специалисты под одной крышей вместе и решают общие задачи, — то, что мы называем «командный подход», — к сожалению, нет.
О масштабе задачи увеличения продолжительности жизни в РФ
Президент нам поставил задачу к 2024 году 78+, а это снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний где-то на 34%.
О новом подходе на примере работы кардиохирурга
Внедрение системы, при которой его зарплата будет зависеть от того, насколько качественно он оказал услугу, осложнений у этого пациента, длительности госпитализации. Вот эту систему мы сейчас внедряем.
О перспективной технологии CAR-T
Мы сейчас работаем вместе с BIOCAD над созданием универсальной системы и рассчитываем, что через год мы уже должны выйти на клинические исследования.
О роли центра Алмазова
Мы можем сегодня предсказать разрыв аорты у человека, используя данные молекулярной генетики. У нас очень много проектов по детям. Мы концентрируем у себя детей со всей страны. Тяжелых. С патологией сердца, с нарушениями ритма.
О нашей сильной стороне
Вопрос, связанный с технологиями 3D-принтинга, с технологиями редактирования генома, с нанотехнологиями, с таргетной доставкой лекарственных препаратов. Это те направления, где мы действительно сегодня сильны и умеем много.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, 26 июня, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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