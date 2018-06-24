Право на права: женщины в Саудовской Аравии сделали еще один шаг к свободе

В Саудовской Аравии минувшей ночью произошла своего рода революция. В силу вступил королевский указ, который официально разрешил женщинам водить автомобиль — впервые в истории государства. По этому поводу по всей стране каждой автомобилистке дорожная полиция сегодня вручает цветы. А само право на права стало новым шагом на пути наделения жительниц Аравии равными свободами с мужчинами. Теперь женщины не только участвуют в выборах, служат в армии и полиции, но и могут открывать собственный бизнес.
Саудовские женщины оставляют мужчин на обочине. Теперь дамам не нужны такси или водитель, они сами себе рулевые. Хотя бы на дороге.
Шестьдесят лет вождение для женщин было под запретом. Теперь власти все же дали зеленый свет, и можно не бояться оказаться за решеткой, если поймают за рулем автомобиля или мотоцикла. Правда, таких экстремалок, по данным американской Washington Post, единицы, да и укрощать тяжелые «Харлеи» или что-то полегче девушки пока предпочитают на закрытых автодромах. Боятся, что на дорогах консервативные сограждане их не поймут.
И боятся не безосновательно. Не все рады либеральным реформам, курс на которые взяло государство. К 2030 году королевство хотят превратить в региональный центр туризма и развлечений. И ультраконсервативный образ государства, где только недавно после 40-летнего запрета вновь открылся кинотеатр, сюда вряд ли подходит. Поэтому начали с малого — сначала женщины-продавцы появились в магазинах, потом — в кафе. А теперь дамам позволили открывать собственное дело. Причем без согласия мужчины-опекуна, у которого иногда надо спрашивать разрешение, чтобы просто выйти из дома. Когда же девушки получили свободный доступ в вузы, их число быстро превысило количество студентов противоположного пола.
Без внимания не остался и Интернет. Темы у саудовских блогерш, как и у западных коллег, самые разные. Покажут, что стоит на полках в магазинах, какие блюда подают в любимом кафе или как сделать макияж, не снимая хиджаб.
Перебарывают саудовские женщины и традиционные ограничения в спорте. Ездят на велосипедах, занимаются в спортзалах, заразились общемировой страстью к бегу и участвуют в марафонах.
Среди прочего женщинам разрешили ходить на стадионы и концерты, подавать на развод, что прежде было немыслимо, и даже отказаться от привычных черных одеяний в пользу более ярких и светских, но все же скромных вариантов. Ограничили права так называемой полиции нравов, которая раньше могла арестовать, просто посчитав макияж слишком броским.
Эксперты прогнозируют, что королевство ждут еще большие изменения. Власти задумали проект «Красное море» — курортную зону, куда могли бы приезжать состоятельные туристы со всего мира. И вряд ли они согласятся следовать строгому дресс-коду и отдыхать на отдельных пляжах для мужчин и женщин, как это принято сейчас.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Антонины Кукушкиной.
Шестьдесят лет вождение для женщин было под запретом. Теперь власти все же дали зеленый свет, и можно не бояться оказаться за решеткой, если поймают за рулем автомобиля или мотоцикла. Правда, таких экстремалок, по данным американской Washington Post, единицы, да и укрощать тяжелые «Харлеи» или что-то полегче девушки пока предпочитают на закрытых автодромах. Боятся, что на дорогах консервативные сограждане их не поймут.
И боятся не безосновательно. Не все рады либеральным реформам, курс на которые взяло государство. К 2030 году королевство хотят превратить в региональный центр туризма и развлечений. И ультраконсервативный образ государства, где только недавно после 40-летнего запрета вновь открылся кинотеатр, сюда вряд ли подходит. Поэтому начали с малого — сначала женщины-продавцы появились в магазинах, потом — в кафе. А теперь дамам позволили открывать собственное дело. Причем без согласия мужчины-опекуна, у которого иногда надо спрашивать разрешение, чтобы просто выйти из дома. Когда же девушки получили свободный доступ в вузы, их число быстро превысило количество студентов противоположного пола.
Без внимания не остался и Интернет. Темы у саудовских блогерш, как и у западных коллег, самые разные. Покажут, что стоит на полках в магазинах, какие блюда подают в любимом кафе или как сделать макияж, не снимая хиджаб.
Перебарывают саудовские женщины и традиционные ограничения в спорте. Ездят на велосипедах, занимаются в спортзалах, заразились общемировой страстью к бегу и участвуют в марафонах.
Среди прочего женщинам разрешили ходить на стадионы и концерты, подавать на развод, что прежде было немыслимо, и даже отказаться от привычных черных одеяний в пользу более ярких и светских, но все же скромных вариантов. Ограничили права так называемой полиции нравов, которая раньше могла арестовать, просто посчитав макияж слишком броским.
Эксперты прогнозируют, что королевство ждут еще большие изменения. Власти задумали проект «Красное море» — курортную зону, куда могли бы приезжать состоятельные туристы со всего мира. И вряд ли они согласятся следовать строгому дресс-коду и отдыхать на отдельных пляжах для мужчин и женщин, как это принято сейчас.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Антонины Кукушкиной.
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