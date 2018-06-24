Сторонники и противники Brexit на митинге в Лондоне дружно раскритиковали правительство Мэй

Около 100 тысяч человек прошли маршем по Лондону, выражая несогласие с предстоящим в марте 2019 года Brexit. Акция была приурочена к двухлетней годовщине референдума о членстве Великобритании в ЕС. Одновременно в городе митинговали и те, кто поддерживает независимость страны от Евросоюза.

Доверие британцев к своему правительству за два года упало. Единственное, что выросло за это время — это страх, что некому будет работать и негде, что уедут и трудолюбивые иммигранты из Восточной Европы, и гиганты производства вроде Airbus, который платил в бюджет почти 2 млрд фунтов стерлингов и платил зарплату 14 тысячам человек.



Лео, протестующий: «Brexit отнимает у меня будущее. Очень скоро мне нужно будет устраиваться на работу. Brexit уничтожает тысячи рабочих мест».



Элли, участница протеста: «Я боюсь за свое будущее. Я хочу иметь возможность учиться в любом университете, где захочу. Хочу увидеть мир».



Два года назад за Brexit голосовали в основном пенсионеры из провинции со средним образованием и низким доходом. Эти качества встречались среди евроненавистников вкупе и по отдельности. Два года спустя на марше из ста тысяч человек были представители всех классов, городов, социальных и возрастных групп. Простое большинство населения считает, что Brexit был ошибкой общей и для всех, актом самовредительства, редким для европейской цивилизации примером харакири.



Мэтью: «Мы не понимали два года назад, за что мы голосуем. Теперь у нас есть багаж знаний, и у нас должен быть второй шанс обсудить это».



В поддержку Brexit выступили лишь несколько сотен человек. Им и место было отведено не на площади у памятника Черчиллю, а на автобусной остановке. Кричали, что Британия хочет быть богатой, но вне Евросоюза. Однако место Швейцарии в Европе уже занято самой Швейцарией. Самое показательное, что правительством были недовольны оба протестных крыла.



Скотт: «Я считаю, британское правительство недостаточно отстаивает независимость нашей страны. Меня злит, что правительство стоит на коленях перед Евросоюзом».



Из правительства только Борис Джонсон произвел ответный звук в толпу. Он сочинил в газете каламбур, что Brexit будет полным. Джонсона также подловили на том, как он выругался в Брюсселе матом, послав интересы бизнеса на четыре буквы. Также недавно он проболтался, что Дональд Трамп лучше бы справился с этой работой, чем Тереза Мэй.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.