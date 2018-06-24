    Подросток задержан за убийство 9-летнего мальчика под Красноярском

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    Подросток задержан за убийство 9-летнего мальчика под Красноярском

    Подросток задержан за убийство <nobr>9-летнего</nobr> мальчика под Красноярском

    Стало известно, кто расправился с 9-летним мальчиком в селе Лопатино Красноярского края.

    По подозрению в убийстве ребенка был задержан 16-летний подросток. Он рассказал, что днем 22 июня поссорился со своим знакомым и напал на него.

    ГСУ СК РФ по Красноярскому краю: «Когда они вышли на окраину деревни Лопатино, молодой человек несколько раз ударил ребенка по голове и телу руками и ногами, после чего скрылся с места происшествия».

    Сейчас предполагаемый убийца задержан. Он частично признал вину, заявив, что не планировал убивать оппонента. Следствие планирует ходатайствовать об аресте подростка.

    Ранее сообщалось, что тело мальчика 9 лет было найдено в субботу со следами насильственной смерти.

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