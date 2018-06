«Как жираф»: в Сети смеются над Терезой Мэй из-за неуклюжих реверансов

Seeing Theresa May curtsy for the Royal Family is one of the funniest (& most awkward) things I’ve seen for a while 😂 pic.twitter.com/yYyZO3cUEG — A (@iamamoum) 22 июня 2018 г.

Theresa may trying to curtsy is by far the funniest thing I’ve seen all week pic.twitter.com/HG3MQZ7461 — meg 🐝 (@bumblebatch) 23 июня 2018 г.

Традиционный жест приветствия глава кабинета министров сделала во время визита в новый реабилитационный центр для военнослужащих. Мэй поприветствовала принца Уильяма, при этом слишком низко присела, едва не упав перед Его Высочеством на колени.Как отмечает The Independent , это не первый раз, когда премьер-министр совершает такие «курьезные» приседания.В Интернете есть множество снимков, на которых Мэй в странной манере приветствует королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон. Журналисты выяснили, что, согласно английскому этикету, подобные реверансы скорее подходят для «любительских драматических постановок».Пользователи Сети также посчитали поклоны премьер-министра неуместными.: «Тереза Мэй, пытающаяся сделать реверанс, — это, безусловно, самое смешное, что я видел за всю неделю».: «Пробы Терезы Мэй на роль матери Добби».: «Мне стало стыдно, что я британец, после того как я увидел этот реверанс».Другие пользователи сравнили главу правительства с жирафом на водопое.