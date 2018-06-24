    «Как жираф»: в Сети смеются над Терезой Мэй из-за неуклюжих реверансов

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    • Фото: twitter.com
    «Как жираф»: в Сети смеются над Терезой Мэй <nobr>из-за</nobr> неуклюжих реверансов

    «Как жираф»: в Сети смеются над Терезой Мэй из-за неуклюжих реверансов

    «Как жираф»: в Сети смеются над Терезой Мэй <nobr>из-за</nobr> неуклюжих реверансов
  • Фото: twitter.com

    • Британский премьер-министр Тереза Мэй стала объектом насмешек пользователей в Интернете после того, как сделала на публике реверанс.

    Традиционный жест приветствия глава кабинета министров сделала во время визита в новый реабилитационный центр для военнослужащих. Мэй поприветствовала принца Уильяма, при этом слишком низко присела, едва не упав перед Его Высочеством на колени.

    Как отмечает The Independent, это не первый раз, когда премьер-министр совершает такие «курьезные» приседания.

    В Интернете есть множество снимков, на которых Мэй в странной манере приветствует королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон. Журналисты выяснили, что, согласно английскому этикету, подобные реверансы скорее подходят для «любительских драматических постановок».




    Пользователи Сети также посчитали поклоны премьер-министра неуместными.

    @bumblebatch: «Тереза Мэй, пытающаяся сделать реверанс, — это, безусловно, самое смешное, что я видел за всю неделю».




    James Moran: «Пробы Терезы Мэй на роль матери Добби».

    @nighthawk8888: «Мне стало стыдно, что я британец, после того как я увидел этот реверанс».




    Другие пользователи сравнили главу правительства с жирафом на водопое.


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