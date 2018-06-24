СМИ: в Великобритании готовятся к массовым протестам из-за визита Трампа

Британские власты усиливают меры безопасности и готовятся к массовым акциям протеста во время визита в страну президента США Дональда Трампа. Американский лидер должен посетить королевство в июле.
По информации лондонской газеты Mail fo sunday, безопасность Трампа в Великобритании будут обеспечивать до 10 тысяч полицейских. Они должны будут оградить американского лилера как от угрозы терактов, так и от запланированных акций протеста. В связи с этим в те места, где будут собираться противники Трампа, направят минивэны с офицерами военной полиции, профессионально подготовленными к борьбе с уличными беспорядками.
От покушения Трампа будут защищать 40 полицейских машин и мотоциклистов президентского эскорта. Ожидается, что президент США не появится в центральной части Лондона, где будут проходить акции протеста.
От покушения Трампа будут защищать 40 полицейских машин и мотоциклистов президентского эскорта. Ожидается, что президент США не появится в центральной части Лондона, где будут проходить акции протеста.
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