Вице-премьер Италии назвал Макрона наглецом

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Италии нет проблем с мигрантами, сделанные им после встречи с премьером Испании Педро Санчесом, являются проявлением наглости и высокомерия. Об этом заявил
вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Маттео Сальвини, вице-премьер Италии: «650 тысяч высадок за четыре года, 430 тысяч запросов, представленных в Италии, 170 тысяч предполагаемых беженцев до настоящего времени размещаемых в гостиницах, казармах и квартирах с расходами на более 5 миллиардов евро. Если для наглого президента Макрона это не проблема, мы приглашаем его прекратить оскорбления и доказать великодушие фактами, открыв французские порты и прекратив отказываться от женщин, детей и мужчин в Вентимилье (приграничный город, через который во Францию идет поток мигрантов — прим.ред.)».
Он также добавил, что, если Франция «собирается превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы, дав ей пару евро на чай, то она ошибается», передает РИА Новости.
Ранее министр финансов Италии отказался от встречи с французским коллегой из-за того, что Макрон раскритиковал решение Италии не принимать в своих портах спасательные суда с нелегальными мигрантами.
Он также добавил, что, если Франция «собирается превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы, дав ей пару евро на чай, то она ошибается», передает РИА Новости.
Ранее министр финансов Италии отказался от встречи с французским коллегой из-за того, что Макрон раскритиковал решение Италии не принимать в своих портах спасательные суда с нелегальными мигрантами.
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