    Звезды «Игры престолов» поженились

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    Звезды «Игры престолов» поженились

    Звезды «Игры престолов» поженились

    Звезды популярного сериала «Игра престолов» Роуз Лесли и Кит Харингтон сыграли свадьбу. Церемония прошла в старинной церкви в Шотландии.

    Как сообщает журнал Time, церковь Рейн в Абердиншире, где обвенчались артисты, находится во владении клана Лесли. Отец актрисы Себастьян Лесли владеет замком Уордхилл.

    Среди гостей заметили актеров, сыгравших вместе с молодыми в сериале — Питера Динклэйджа, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилию Кларк.

    Харингтон и Лесли, сыгравшие в популярном фэнтези роли Джона Сноу и Игритт, познакомились на съемках в 2012 году. О своей помолвке они объявили в сентябре 2017 года в газете The Sunday Times.

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