В Саудовской Аравии женщины впервые в истории сели за руль авто

Женщинам в Саудовской Аравии в Саудовской Аравии разрешили управлять автомобилем. В силу декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
Согласно документу, начиная с 24 июня саудовские автомобилистки становятся полноправными участниками дорожного движения. До этого дня Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а нарушительницы жестоко наказывались.
Напомним, декрет, согласно которому женщинам можно получать права и управлять автомобилем, король Саудовской Аравии подписал в прошлом году. В 2018 году он вступил в силу. Сотрудники Генерального управления дорожного движения королевства уже выдали первые водительские права местной жительнице.
EXCLUSIVE: First woman takes the wheel in #SaudiArabia’s #Jeddah— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 июня 2018 г.
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Напомним, декрет, согласно которому женщинам можно получать права и управлять автомобилем, король Саудовской Аравии подписал в прошлом году. В 2018 году он вступил в силу. Сотрудники Генерального управления дорожного движения королевства уже выдали первые водительские права местной жительнице.
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