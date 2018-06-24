    В Саудовской Аравии женщины впервые в истории сели за руль авто

    комментировать

    В Саудовской Аравии женщины впервые в истории сели за руль авто

    В Саудовской Аравии женщины впервые в истории сели за руль авто

    Женщинам в Саудовской Аравии в Саудовской Аравии разрешили управлять автомобилем. В силу декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

    Согласно документу, начиная с 24 июня саудовские автомобилистки становятся полноправными участниками дорожного движения. До этого дня Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а нарушительницы жестоко наказывались.


    смотретьВ Саудовской Аравии впервые выдали женщине водительские права
    В Саудовской Аравии впервые выдали женщине водительские права
    Напомним, декрет, согласно которому женщинам можно получать права и управлять автомобилем, король Саудовской Аравии подписал в прошлом году. В 2018 году он вступил в силу. Сотрудники Генерального управления дорожного движения королевства уже выдали первые водительские права местной жительнице.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru