    Жительницу Сургута убило телевизором в день рождения

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    Жительницу Сургута убило телевизором в день рождения

    Жительницу Сургута убило телевизором в день рождения

    Жительница Сургута погибла в свой день рождения из-за упавшего ей на голову телевизора.

    Как сообщает местная телекомпания СургутИнформТВ, инцидент произошел в одном из ночных клубов города.

    На 36-летнюю женщину, отмечавшую день рождения, упала конструкция, к которой крепились четыре плазменных экрана.Она получила открытую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшую.

    Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

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