Жительницу Сургута убило телевизором в день рождения

Жительница Сургута погибла в свой день рождения
из-за упавшего ей на голову телевизора.
Как сообщает местная телекомпания СургутИнформТВ, инцидент произошел в одном из ночных клубов города.
На 36-летнюю женщину, отмечавшую день рождения, упала конструкция, к которой крепились четыре плазменных экрана.Она получила открытую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшую.
Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.
На 36-летнюю женщину, отмечавшую день рождения, упала конструкция, к которой крепились четыре плазменных экрана.Она получила открытую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшую.
Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.
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