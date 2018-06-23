    Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства

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    Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства

    Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства

    Белоруссия может потерять независимость, если не будут выполнены задачи, стоящие перед экономикой страны. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко во время поездки в Шкловский район Могилёвской области.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине».

    При этом Лукашенко не уточнил, в состав какой именно страны может войти Белоруссия, если события будут развиваться по такому сценарию, передает канал ОНТ.

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