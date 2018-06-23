    В Госдуме ответили на предложение украинской писательницы переименовать Россию

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    В Госдуме ответили на предложение украинской писательницы переименовать Россию

    В Госдуме ответили на предложение украинской писательницы переименовать Россию

    В Госдуме РФ отреагировали на призыв украинской писательницы переименовать Россию в Московию, которая заявила, что слово «Русь» было украдено у украинцев.

    Как считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связам с соотечественниками Леонид Калашников, не Россия украла у Украины название, а украинцы украли Киев у Руси, передает РИА Новости.

    Леонид Калашников: «Вообще-то Киевская Русь. Все (пространство России и Украины — ред.) было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился».

    Ранее писательница Лариса Ницой призвала называть Россию Московией, потому что истинные русские, по ее мнению, живут на Украине. А слово «Русь», как она утверждает, якобы было украдено у украинцев.

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