В Госдуме ответили на предложение украинской писательницы переименовать Россию

В Госдуме РФ отреагировали на призыв украинской писательницы переименовать Россию в Московию, которая заявила, что слово «Русь» было украдено у украинцев.
Как считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связам с соотечественниками Леонид Калашников, не Россия украла у Украины название, а украинцы украли Киев у Руси, передает РИА Новости.
Леонид Калашников: «Вообще-то Киевская Русь. Все (пространство России и Украины — ред.) было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился».
Ранее писательница Лариса Ницой призвала называть Россию Московией, потому что истинные русские, по ее мнению, живут на Украине. А слово «Русь», как она утверждает, якобы было украдено у украинцев.
Леонид Калашников: «Вообще-то Киевская Русь. Все (пространство России и Украины — ред.) было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился».
Ранее писательница Лариса Ницой призвала называть Россию Московией, потому что истинные русские, по ее мнению, живут на Украине. А слово «Русь», как она утверждает, якобы было украдено у украинцев.
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