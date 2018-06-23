Ураганный ветер в Москве повалил десятки деревьев

«Москва. Солнечно. Вероятность дождя — 0%», — вижу в прогнозе погоды, обуваю белые кроссы — и попадаю под пронизывающий ветер, ливень и град. — Дмитрий Швыков (@Dmitry_Shvykov) 5 июня 2018 г.

Зевс разгневался на Москву! И за что, Зевс? #москва#непогода#град# pic.twitter.com/QkaJnrLXwl — КОТОСЛОВ (@ogechin) 23 июня 2018 г.

Москва! У тебя все нормально? Что за погодный кризис? Солнце , град, потом солнце , дождь, духота, опять солнце.. Эм, давай ка не нервничай🙈 pic.twitter.com/WlutpFSTj2 — muratova23 (@muratova231) 23 июня 2018 г.