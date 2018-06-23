    Ураганный ветер в Москве повалил десятки деревьев

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    • Фото: @melamorinka / instagram.com
    Ураганный ветер в Москве повалил десятки деревьев

    Ураганный ветер в Москве повалил десятки деревьев

    Ураганный ветер в Москве повалил десятки деревьев
  • Фото: @melamorinka / instagram.com

    • В северной и западной части Москвы прошли ливни, местами с градом. По данным столичного метеобюро, выпала пятая часть месячной нормы осадков.

    Из сообщения столичного метеобюро: «На базовой метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, зафиксировано выпадение 13 мм осадков при норме в июне 75 мм».

    Во власти непогоды оказались только северная и западная часть города, передает «Интерфакс». В Савёловском районе и в районе Аэропорт ураганные порывы ветра повалили десятки деревьев. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ликвидации последствий стихии, они вывозят упавшие деревья. Между тем над значительной частью столицы осадков вообще не наблюдалось.














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