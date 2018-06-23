Ураганный ветер в Москве повалил десятки деревьев

В северной и западной части Москвы прошли ливни, местами с градом. По данным столичного метеобюро, выпала пятая часть месячной нормы осадков.
Из сообщения столичного метеобюро: «На базовой метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, зафиксировано выпадение 13 мм осадков при норме в июне 75 мм».
Во власти непогоды оказались только северная и западная часть города, передает «Интерфакс». В Савёловском районе и в районе Аэропорт ураганные порывы ветра повалили десятки деревьев. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ликвидации последствий стихии, они вывозят упавшие деревья. Между тем над значительной частью столицы осадков вообще не наблюдалось.
Во власти непогоды оказались только северная и западная часть города, передает «Интерфакс». В Савёловском районе и в районе Аэропорт ураганные порывы ветра повалили десятки деревьев. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ликвидации последствий стихии, они вывозят упавшие деревья. Между тем над значительной частью столицы осадков вообще не наблюдалось.
#Град пошёл. #Москва pic.twitter.com/DHmU3he18e— Сергей Кветницкий (@kvetnitsky) 5 июня 2018 г.
«Москва. Солнечно. Вероятность дождя — 0%», — вижу в прогнозе погоды, обуваю белые кроссы — и попадаю под пронизывающий ветер, ливень и град.— Дмитрий Швыков (@Dmitry_Shvykov) 5 июня 2018 г.
У нас тут пи… Плохо всё, в общем. #град #москва pic.twitter.com/aceqozYTcW— DS (@denisemenov) 19 июня 2018 г.
Зевс разгневался на Москву! И за что, Зевс? #москва#непогода#град# pic.twitter.com/QkaJnrLXwl— КОТОСЛОВ (@ogechin) 23 июня 2018 г.
Москва! У тебя все нормально? Что за погодный кризис? Солнце , град, потом солнце , дождь, духота, опять солнце.. Эм, давай ка не нервничай🙈 pic.twitter.com/WlutpFSTj2— muratova23 (@muratova231) 23 июня 2018 г.
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