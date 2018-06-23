Мексиканцы обыграли сборную Южной Кореи в Ростове-на-Дону

Мексиканские футболисты одержали победу над командой из Южной Кореи. Встреча второго тура группового этапа чемпионата мира завершилась со счетом 2:1.
Встреча группы F Мексика — Южная Корея прошла в Ростове-на-Дону. В составе мексиканской сборной отличились Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте, и Хавьер Эрнандес, забивший гол на 66-й минуте. А единственный ответный гол забил на 90-й минуте Сон Хын Мин.
На этом матче был установлен рекорд посещаемости стадиона «Ростов-Арена». Игру посмотрели 43 472 болельщика. Поболеть за южнокорейскую сборную приехал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, он присутствовал на стадионе.
Эта победа для Мексики — уже вторая на ЧМ, сборная вышла на первое место в группе, набрав шесть очков в двух матчах. На втором месте — шведы с тремя очками. Им предстоит сегодня встреча с действующими чемпионами мира — командой Германии.
На этом матче был установлен рекорд посещаемости стадиона «Ростов-Арена». Игру посмотрели 43 472 болельщика. Поболеть за южнокорейскую сборную приехал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, он присутствовал на стадионе.
Эта победа для Мексики — уже вторая на ЧМ, сборная вышла на первое место в группе, набрав шесть очков в двух матчах. На втором месте — шведы с тремя очками. Им предстоит сегодня встреча с действующими чемпионами мира — командой Германии.
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