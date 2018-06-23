«Футбол создает мосты»: западные политики устремились в Москву во время ЧМ

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон уже намекнули, что их можно будет увидеть на трибунах мундиаля. Официально лидеры Германии и Франции приедут в Россию, чтобы поболеть за своих, но в то же время все понимают: Меркель и Макрон сегодня — ключевые фигуры в том процессе, который с каждым днем обостряется. Речь о противостоянии старой Европы и нового американского порядка, который хочет навязать миру Дональд Трамп.
Западным политикам надоело конфликтовать, и они рассчитывают не только на российское гостеприимство, но и на серьезную поддержку, а поэтому и едут в Россию во время ЧМ буквально косяками.
Вместо трибун футбольного стадиона заполненный журналистами дом приемов МИД, взамен футбольного поля — гладкий стол переговоров в ожидании пусть и не Криштиану Роналду, но другого известного португальца — генсека ООН Антониу Гутерриша.
В Москве на фоне мундиаля не прекращается дипломатический марафон приемов и переговоров. Председатель Сената Нигерии провел полноценный матч переговоров с Валентиной Матвиенко.
Абубакар Букола Сараки, председатель Сената Нигерии: «Будущее для роста нашего мира — это Африка, если вы посмотрите на демографию, на молодое поколение. Если вы с этим согласны, то вы должны найти ворота в Африку. А Нигерия и есть ворота в Африку».
Две трети немцев, несмотря на внутриполитическую бурю, отправляют Меркель в Россию поддержать национальную команду.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Я хочу посмотреть на руководителей Британии, Германии, Франции, если их команды выйдут в финал, посмеет ли кто-нибудь из них не приехать. Конечно, их не поймут дома».
Но пока за канцлера в Сочи отдуваются другие важные немцы — вице-премьер Бранденбурга Кристиан Гёрке открыт для общения.
Кристиан Гёрке, вице-премьер-министр Бранденбурга: «Футбол сейчас создает мосты. На чемпионате мира может создаться хороший диалог между Европейским союзом и Россией. Я за то, чтобы при любых сложностях мы могли бы вступить в диалог друг с другом».
Арно Дюбьен, руководитель франко-российского аналитического центра «Обсерво»: «Поймите менталитет наших руководителей — и Меркель, и Макрона. Они все-таки живут в американском мире, очень многие европейцы не хотят верить в то, что происходит, что Америка уплывает, даже нас отвергает. Многие хотят верить, что это временно».
А британцы очень переживают, что встреча Путина и Трампа пройдет раньше саммита НАТО и изменит расклады в единстве североатлантического альянса. Но в этом смысле гораздо интереснее представить: если, например, Франция, Англия, Германия выйдут в полуфинал, то все их лидеры буквально вынуждены будут организовать в России внеочередной футбольно-дипломатический саммит. И ведь о чем-то придется договариваться, а футбольный бог может объединить кого угодно.
Подробности — в материале репортера «Центрального телевидения» Николая Дубинина.
Вместо трибун футбольного стадиона заполненный журналистами дом приемов МИД, взамен футбольного поля — гладкий стол переговоров в ожидании пусть и не Криштиану Роналду, но другого известного португальца — генсека ООН Антониу Гутерриша.
В Москве на фоне мундиаля не прекращается дипломатический марафон приемов и переговоров. Председатель Сената Нигерии провел полноценный матч переговоров с Валентиной Матвиенко.
Абубакар Букола Сараки, председатель Сената Нигерии: «Будущее для роста нашего мира — это Африка, если вы посмотрите на демографию, на молодое поколение. Если вы с этим согласны, то вы должны найти ворота в Африку. А Нигерия и есть ворота в Африку».
Две трети немцев, несмотря на внутриполитическую бурю, отправляют Меркель в Россию поддержать национальную команду.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Я хочу посмотреть на руководителей Британии, Германии, Франции, если их команды выйдут в финал, посмеет ли кто-нибудь из них не приехать. Конечно, их не поймут дома».
Но пока за канцлера в Сочи отдуваются другие важные немцы — вице-премьер Бранденбурга Кристиан Гёрке открыт для общения.
Кристиан Гёрке, вице-премьер-министр Бранденбурга: «Футбол сейчас создает мосты. На чемпионате мира может создаться хороший диалог между Европейским союзом и Россией. Я за то, чтобы при любых сложностях мы могли бы вступить в диалог друг с другом».
Арно Дюбьен, руководитель франко-российского аналитического центра «Обсерво»: «Поймите менталитет наших руководителей — и Меркель, и Макрона. Они все-таки живут в американском мире, очень многие европейцы не хотят верить в то, что происходит, что Америка уплывает, даже нас отвергает. Многие хотят верить, что это временно».
А британцы очень переживают, что встреча Путина и Трампа пройдет раньше саммита НАТО и изменит расклады в единстве североатлантического альянса. Но в этом смысле гораздо интереснее представить: если, например, Франция, Англия, Германия выйдут в полуфинал, то все их лидеры буквально вынуждены будут организовать в России внеочередной футбольно-дипломатический саммит. И ведь о чем-то придется договариваться, а футбольный бог может объединить кого угодно.
Подробности — в материале репортера «Центрального телевидения» Николая Дубинина.
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