Сенегалец Маланг Дидхиу назначен главным арбитром матча группового этапа
ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая.
О том, что главным арбитром на встрече российских футболистов с уругвайцами станет сенегалец Маланг Дидхиу, сообщает FIFA.
Встреча группы А состоится 25 июня в Самаре. Матч начнется в 17:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
Сборные России и Уругвая одержали две победы в матчах группового этапа и уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.
Встреча группы А состоится 25 июня в Самаре. Матч начнется в 17:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
Сборные России и Уругвая одержали две победы в матчах группового этапа и уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.
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