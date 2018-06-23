Башенный кран упал на дорогу в Барнауле

На проспекте Ленина в Барнауле башенный кран рухнул на проезжую часть. Один человек пострадал.
После падения башенного крана движение транспорта по проспекту Ленина в сторону речного вокзала закрыто, а в обратном направлении проезд открыт. Место происшествия оцеплено, передает ТАСС.
Башенный кран, который был установлен на стройке, при падении повредил линию электропередачи и два автомобиля, а также стрела частично задела здание дворца бракосочетания. Пострадал один человек — оператор крана. Он был доставлен в больницу.
Сегодня на Барнаул обрушился ураган. Сильный ветер валил деревья, обрывал провода, ронял рекламные конструкции. В мэрии города было созвано экстренное совещание в связи с непогодой. Между тем в экстренных службах Барнаула пока не называют причины падения крана.
Башенный кран, который был установлен на стройке, при падении повредил линию электропередачи и два автомобиля, а также стрела частично задела здание дворца бракосочетания. Пострадал один человек — оператор крана. Он был доставлен в больницу.
Сегодня на Барнаул обрушился ураган. Сильный ветер валил деревья, обрывал провода, ронял рекламные конструкции. В мэрии города было созвано экстренное совещание в связи с непогодой. Между тем в экстренных службах Барнаула пока не называют причины падения крана.
На Шумакова ситуация следующая:— Anton Ponkrashёv (@ponkrashev) 23 июня 2018 г.
1) В домах нет света.
2) Напор горячей и холодной воды существенно упал.
3) Наблюдаются перебои со связью.#Барнаул pic.twitter.com/yDiNheIe2P
Все, ребяты, #Барнаул без света остался, тока молнии шпенделяют— Surovmag (@Surovmag) 23 июня 2018 г.
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