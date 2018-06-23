    Башенный кран упал на дорогу в Барнауле

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    • Фото: Крановщики Всея Руси | КВР / vk.com
    Башенный кран упал на дорогу в Барнауле

    Башенный кран упал на дорогу в Барнауле

    Башенный кран упал на дорогу в Барнауле
  • Фото: Крановщики Всея Руси | КВР / vk.com

    • На проспекте Ленина в Барнауле башенный кран рухнул на проезжую часть. Один человек пострадал.

    После падения башенного крана движение транспорта по проспекту Ленина в сторону речного вокзала закрыто, а в обратном направлении проезд открыт. Место происшествия оцеплено, передает ТАСС.

    Башенный кран, который был установлен на стройке, при падении повредил линию электропередачи и два автомобиля, а также стрела частично задела здание дворца бракосочетания. Пострадал один человек — оператор крана. Он был доставлен в больницу.

    Сегодня на Барнаул обрушился ураган. Сильный ветер валил деревья, обрывал провода, ронял рекламные конструкции. В мэрии города было созвано экстренное совещание в связи с непогодой. Между тем в экстренных службах Барнаула пока не называют причины падения крана.






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