    Илья Ковальчук переходит в клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

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    Илья Ковальчук переходит в клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

    Илья Ковальчук переходит в клуб НХЛ <nobr>«Лос-Анджелес</nobr> Кингз»

    Илья Ковальчук согласовал условия трехлетнего контракта с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».

    Илья Ковальчук ранее сообщил, что покидает петербургский СКА, чтобы в следующем сезоне вернуться в НХЛ. Российский хоккеист не может подписать контракт до 1 июля, но условия его перехода в «Лос-Анджелес Кингз» уже согласованы. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

    Роб Блэйк, генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз»: «Мы рады появлению Ковальчука в команде. С его приходом команда добавит в мастерстве и в желании побеждать. Все остальные комментарии мы оставим до 1 июля».

    Ковальчук вернулся в Россию из НХЛ в 2013 году, подписав контракт со СКА. В составе этого клуба он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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