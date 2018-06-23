Смена растет: кто из звездных детей готовится затмить знаменитых родителей

Звездные династии: кто та «молодая шпана», которая сметет со сцены собственных родителей? И скажут ли знаменитые папы и мамы им за это спасибо? Почему российской эстраде не избежать конфликта поколений? Невероятные откровения детей звезд — в материале программы «Центральное телевидение».

На съемках нового клипа Аниты Цой режиссер отлично понимает, на чем сейчас самое время ловить хайп. Когда за твоей спиной известные родители, переснять, как в кино, у тебя просто нет права, тут же скажут: «Недотягивает».



За жизнью Никиты Преснякова вся страна наблюдала с первых его дней. Кристина Орбакайте с головой окунулась в звездный статус еще в детстве и полжизни боролась со стереотипами: мол, не Примадонна. Поэтому теперь лишь изредка публикует домашние хроники с дочерью Клавой.



Такие ролики тут же собирают тысячи лайков. Да и как такое не посмотреть — например, трехлетняя дочь певицы Кэти Топурия Оливия щеголяет на маминых каблуках. А малышка миллионера Александра Лебедева и модели Лены Перминовой со знанием дела примеряет украшения.



Малыш Федя, внук Винокура, и сын балерины Большого Анастасии Винокур — уже настоящий светский тусовщик. После смены в детском саду — в Кремль.



Анастасия Винокур, балерина, дочь Владимира Винокура: «Мы развиваем его: и в спорт, и танцы, и искусство. Он ходит на гимнастику, на плавание, в трехъязычный сад: английский, французский и русский».



Итак, кто еще не вырос из звездных ползунков, но уже просит подвинуться на эстрадном олимпе своих звездных родителей? Ответ на этот вопрос — в сюжете светского репортера НТВ Аллы Давыдовой.