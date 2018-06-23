ОПЕК предложила России стать
страной-наблюдателем в организации. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Халид аль-Фалих: «Мы пригласили Россию присоединиться в качестве наблюдателя. Мы думаем, она рассматривает это предложение, и с нетерпением ждем от нее официальной заявки. Могу заверить вас, все члены ОПЕК будут рады, если Россия официально станет частью семьи ОПЕК».
Министр энергетики России Александр Новак в свою очередь заявил, что это предложение внимательно рассматривается, передает РИА Новости.
Александр Новак: «Такая опция действительно есть, она рассматривается, и мы сейчас внимательно изучаем этот вопрос».
Ранее сегодня страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти до уровней 100% исполнения своих обязательств по сделке о сокращении добычи нефти.
Министр энергетики России Александр Новак в свою очередь заявил, что это предложение внимательно рассматривается, передает РИА Новости.
Александр Новак: «Такая опция действительно есть, она рассматривается, и мы сейчас внимательно изучаем этот вопрос».
Ранее сегодня страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти до уровней 100% исполнения своих обязательств по сделке о сокращении добычи нефти.
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