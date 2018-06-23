Не доживать, а жить: чем заняться на пенсии

Мало кто всерьез задумывается о том, чем будет заниматься на пенсии, всерьез строит планы: а чем вообще заняться на пенсии? Лузгать семечки? Играть в домино? Сидеть перед телевизором сутками напролет? А может, это самое время для того, чтобы, например, взять и объехать весь мир?
Екатерине нет еще и 40, но она уже знает, как и на что она будет жить, когда выйдет на пенсию.
Екатерина: «Мы с мужем вложили деньги в земельные участки, мы там собираемся строить недвижимость для того, чтобы привлекать туристов».
Она точно знает, что, выйдя на пенсию, она не просто перевернет новую страницу жизни. Она начнет новую жизнь. Это сделал и американец из Техаса Стив Чейзен. Нефтяник по профессии, выйдя на пенсию, он заскучал. Но назад на работу его никто не брал, поэтому он решил с нуля создать собственную нефтяную компанию. Сейчас его бизнес стоит уже больше 1 миллиарда долларов.
Американская мечта ставшего только на пенсии миллиардером Стива далека от российских реалий пермячки Елены Глельфанд, однако корни их историй растут из одного и того же места. Того самого, которому, видимо, не сиделось на заслуженном отдыхе. Но месторождения нефти и газа в Пермском крае давно разведаны и поделены. Посоветовавшись с мужем-радиолюбителем, Елена решила открыть собственную радиостанцию. Елена работала на областном радио. В ее портфолио интервью с российскими звездами первой величины — с Филиппом Киркоровым и Борисом Моисеевым.
А знаменитой бабе Лене из Красноярска уже за 90, но она не доживает свой век, а живет на всю катушку. Она очень много путешествует. При этом у бабы Лены нет ни бизнеса, ни богатых внуков, но на свою пенсию она объездила полмира. И как ей это удается?
Подробности — в видеоматериале.
Екатерина: «Мы с мужем вложили деньги в земельные участки, мы там собираемся строить недвижимость для того, чтобы привлекать туристов».
Она точно знает, что, выйдя на пенсию, она не просто перевернет новую страницу жизни. Она начнет новую жизнь. Это сделал и американец из Техаса Стив Чейзен. Нефтяник по профессии, выйдя на пенсию, он заскучал. Но назад на работу его никто не брал, поэтому он решил с нуля создать собственную нефтяную компанию. Сейчас его бизнес стоит уже больше 1 миллиарда долларов.
Американская мечта ставшего только на пенсии миллиардером Стива далека от российских реалий пермячки Елены Глельфанд, однако корни их историй растут из одного и того же места. Того самого, которому, видимо, не сиделось на заслуженном отдыхе. Но месторождения нефти и газа в Пермском крае давно разведаны и поделены. Посоветовавшись с мужем-радиолюбителем, Елена решила открыть собственную радиостанцию. Елена работала на областном радио. В ее портфолио интервью с российскими звездами первой величины — с Филиппом Киркоровым и Борисом Моисеевым.
А знаменитой бабе Лене из Красноярска уже за 90, но она не доживает свой век, а живет на всю катушку. Она очень много путешествует. При этом у бабы Лены нет ни бизнеса, ни богатых внуков, но на свою пенсию она объездила полмира. И как ей это удается?
Подробности — в видеоматериале.
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