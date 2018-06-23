Невероятная теория заговора: Гитлер и Ленин заранее решили судьбу мира?

Неужели самая обычная на первый взгляд шахматная партия может полностью перевернуть ход истории? Видимо, да, если 100 с лишним лет назад за шахматной доской сошлись никому тогда неизвестный нищий художник и вынужденный бежать из своей страны неудачник-революционер . Это уже потом один из них стал создателем первого в мире социалистического государства, а другой — немецким фюрером.

804 Гитлер

история

Ленин

Неужели в истории все настолько переплетено, что Ленин и Гитлер и правда встречались? И неужели, еще будучи никем, они решили судьбу мира на годы вперед? Историки утверждают, что Ленин и Гитлер действительно играли друг с другом в шахматы 109 лет назад в Вене.



Бриджитт Тиммерманн, доктор исторических наук, экскурсовод: «Либо они играли в кофейне, либо в салоне для вольнодумцев. Вот как раз здесь был такой. Здесь обсуждали политику и искусство, обе темы интересовали Гитлера, он старался влиться в богему изо всех сил. Ну а Ленина могли пригласить в качестве гостя».



Совсем другой дом показывает Андрей Шадрин. Его конек — экскурсия по местам Гитлера, который жил в Вене пять лет, когда пытался поступить в местную художественную академию. Все ходы Ленина у Андрея тоже записаны.



Андрей Шадрин: «Здесь у него был такой единомышленник, можно сказать, мысленный соратник — это Виктор Адлер. Адлер бывал в этом доме и, чтобы встретиться с Адлером, Ленин вполне мог прийти сюда».



Торговец редкими книгами Филипп Виммер заявил в свою очередь, что история про встречу Гитлера и Ленина — выдумка. А с другой стороны, кто тогда обращал внимание на 20-летнего неудачника Гитлера и оппозиционера в бегах?



Известного австрийского политика графа Генриха Клам-Мартиница как-то спросили: а будет ли революция в России? «Кто же ее будет делать?» — ответил он. Может быть, господин Бронштейн из кафе «Централь»? Но ведь не только Троцкий был завсегдатаем этого кафе, еще туда любил заходить Адольф Гитлер. Ну а что же Троцкий? Неужели он никогда не приглашал сюда Ленина или Сталина?



Подробности — в видеоматериале.