«Достижение года!»: Порошенко высмеяли за открытие дорожного знака

Президент Украины Пётр Порошенко стал объектом насмешек пользователей соцсетей после того, как торжественно открыл дорожный знак.
На Украине ввели в строй отремонтированный участок трассы Запорожье — Днепр. Вместо того чтобы по традиции перерезать ленточку, Порошенко сорвал полотно с дорожного знака.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Осматриваю первый отремонтированный участок дороги Н-08 — 23,74 км, которая соединяет Запорожье и Днепр».
Пользователи соцсетей не упустили шанс поупражняться в остроумии, сопроводив фото с места комментариями.
@Brav_LikvidATOr: «Достижение года! Открытие дорожного знака».
Rostyslav Demchuk: «Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр — Запорожье. Это невиданная победа, которой обязан гордиться каждый украинец».
Назар Приходько: «Когда-то я написал, что Петр Алексеевич в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет мне пиво. Судя по всему, к этому и идет».
Не так давно объектом внимания публики стала поездка украинского лидера в Германию. Там он после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в одиночестве отведал блюда с деликатесами. Пользователи отмечали, что «вместо денег Порошенко получил свиную рульку и бычий хвост».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Осматриваю первый отремонтированный участок дороги Н-08 — 23,74 км, которая соединяет Запорожье и Днепр».
Оглядаю першу відремонтовану ділянку дороги Н-08 — 23,74 км, які сполучають Запоріжжя та Дніпро.— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 июня 2018 г.
Ця дорога відремонтвана за технологіями європейського зразка, а кошти на її будівництво були виділені за рахунок митного експерименту та коштів Дорожного фонду. #РемонтДоріг pic.twitter.com/qIdtEMRIKr
Пользователи соцсетей не упустили шанс поупражняться в остроумии, сопроводив фото с места комментариями.
@Brav_LikvidATOr: «Достижение года! Открытие дорожного знака».
Достижение года!— Ліквідатор (@Brav_LikvidATOr) 23 июня 2018 г.
Открытие дорожного знака. pic.twitter.com/49tYGwu0vP
Rostyslav Demchuk: «Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр — Запорожье. Это невиданная победа, которой обязан гордиться каждый украинец».
Невимовна радість і гордість переповнюють душу, на очі навертаються сльози щастя! Відремонтовано аж… майже 24…Опубликовано Rostyslav Demchuk Пятница, 22 июня 2018 г.
Назар Приходько: «Когда-то я написал, что Петр Алексеевич в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет мне пиво. Судя по всему, к этому и идет».
Колись я написав, що Петро Олексійович, в світлі відкриття ним всього чого тільки можна — незабаром відкриватиме мені…Опубликовано Назаром Приходько Пятница, 22 июня 2018 г.
Не так давно объектом внимания публики стала поездка украинского лидера в Германию. Там он после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в одиночестве отведал блюда с деликатесами. Пользователи отмечали, что «вместо денег Порошенко получил свиную рульку и бычий хвост».
Комментарии