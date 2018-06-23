«Достижение года!»: Порошенко высмеяли за открытие дорожного знака

Оглядаю першу відремонтовану ділянку дороги Н-08 — 23,74 км, які сполучають Запоріжжя та Дніпро.



Ця дорога відремонтвана за технологіями європейського зразка, а кошти на її будівництво були виділені за рахунок митного експерименту та коштів Дорожного фонду. #РемонтДоріг pic.twitter.com/qIdtEMRIKr