    «Достижение года!»: Порошенко высмеяли за открытие дорожного знака

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    • Фото: @poroshenko / twitter.com
    «Достижение года!»: Порошенко высмеяли за открытие дорожного знака

    «Достижение года!»: Порошенко высмеяли за открытие дорожного знака

    «Достижение года!»: Порошенко высмеяли за открытие дорожного знака
  • Фото: @poroshenko / twitter.com

    • Президент Украины Пётр Порошенко стал объектом насмешек пользователей соцсетей после того, как торжественно открыл дорожный знак.

    На Украине ввели в строй отремонтированный участок трассы Запорожье — Днепр. Вместо того чтобы по традиции перерезать ленточку, Порошенко сорвал полотно с дорожного знака.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Осматриваю первый отремонтированный участок дороги Н-08 — 23,74 км, которая соединяет Запорожье и Днепр».




    Пользователи соцсетей не упустили шанс поупражняться в остроумии, сопроводив фото с места комментариями.

    @Brav_LikvidATOr: «Достижение года! Открытие дорожного знака».




    Rostyslav Demchuk: «Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр — Запорожье. Это невиданная победа, которой обязан гордиться каждый украинец».

    Невимовна радість і гордість переповнюють душу, на очі навертаються сльози щастя! Відремонтовано аж… майже 24…

    Опубликовано Rostyslav Demchuk Пятница, 22 июня 2018 г.


    Назар Приходько: «Когда-то я написал, что Петр Алексеевич в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет мне пиво. Судя по всему, к этому и идет».

    Колись я написав, що Петро Олексійович, в світлі відкриття ним всього чого тільки можна — незабаром відкриватиме мені…

    Опубликовано Назаром Приходько Пятница, 22 июня 2018 г.


    Не так давно объектом внимания публики стала поездка украинского лидера в Германию. Там он после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в одиночестве отведал блюда с деликатесами. Пользователи отмечали, что «вместо денег Порошенко получил свиную рульку и бычий хвост».

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