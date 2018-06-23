В Зимбабве совершено покушение на президента

Неизвестные пытались убить президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Но покушение не удалось, глава государства не пострадал.
Покушение произошло в городе Булавайо, сообщает издание The Herald. Во время выступления президента в рамках его предвыборной кампании на стадионе прогремел взрыв. Эммерсон Мнангагву не пострадал, но ранения получили несколько человек, которые присутствовали на акции. Степень тяжести их травм еще не установлена.
Глава государства был эвакуирован со сцены. В настоящее время, как заявил его прес-секретарь, президент Зимбабве находится в безопасности в Доме правительства Булавайо.
По не подтвержденным пока данным, ранения при взрыве получили вице-президент Зимбабве Кембо Мохади и министр по защите окружающей среды Оппа Мунчингури-Кашири. Также сообщается, что среди пострадавших несколько охранников.
Глава государства был эвакуирован со сцены. В настоящее время, как заявил его прес-секретарь, президент Зимбабве находится в безопасности в Доме правительства Булавайо.
По не подтвержденным пока данным, ранения при взрыве получили вице-президент Зимбабве Кембо Мохади и министр по защите окружающей среды Оппа Мунчингури-Кашири. Также сообщается, что среди пострадавших несколько охранников.
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