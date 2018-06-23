    Тысячи протестующих против Brexit британцев прошли по центру Лондона. Великобритания, Европейский союз, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТысячи протестующих против Brexit британцев прошли по центру Лондона

    Тысячи протестующих против Brexit британцев прошли по центру Лондона

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    Тысячи протестующих против Brexit британцев прошли по центру Лондона

    Тысячи протестующих против Brexit британцев прошли по центру Лондона

      Тысячи людей собрались сегодня в центре Лондона, чтобы в очередной раз призвать власти Великобритании не покидать Европейский союз. Референдуму уже два года, и за это время Лондон так и не смог договориться с Брюсселем о том, как в будущем будут строиться их отношения. А между тем сам Brexit должен состояться уже 29 марта 2019 года.

      Как сообщает корреспондент НТВ Лиза Герсон, британский министр иностранных дел Борис Джонсон придумал сегодня новый рекламный слоган: Full English Brexit — полный английский Brexit — по аналогии с кулинарным блюдом, которым здесь так гордятся, — полным английским завтраком.

      Тем временем на улицах Лондона многотысячный марш. Одни требуют повторного референдума, другие — отмены результатов прошлого, третьи — референдума по основным пунктам договоренностей с Брюсселем. Люди на этот марш приехали изо всех английских городов и даже с заморской территории — Гибралтара.

      Пока тянутся безрезультатные переговоры с Брюсселем, настроение в обществе только ухудшается. Большинство в стране сейчас считает, что два года назад была совершена ошибка, что последствия ее будут негативными и что правительство очень плохо работает.

      Британцы опасаются, что страну покинут тысячи работников-европейцев — от дворников до хирургов — и крупные компании, например, Airbus. Только эта компания платит в бюджет Британии более полутора миллиардов фунтов стерлингов и дает работу 14 тысячам британцев. Теперь компания готова перенести заводы из Британии в США, Китай и в Европу из-за того, что Тереза Мэй застряла в переговорах с Брюсселем.

      Кроме того, Brexit стоит бюджету Великобритании 440 миллионов фунтов еженедельно вместо обещанной прибыли.

      Подробности — в видеоматериале.

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