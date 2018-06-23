В Кремле вручили аттестаты московским суворовцам и выпускницам пансиона Минобороны

Сегодня в России более 600 тысяч выпускников получают аттестаты о среднем общем образовании.
На Соборной площади Кремля аттестаты выдавали и будущим военным — кадетам Суворовского училища, и девушкам из пансиона воспитанниц Минобороны России.
А тем, кто уже закончил военный вуз, сегодня торжественно вручали дипломы. Документ об образовании получили офицеры Военного университета Минобороны и более 200 выпускников Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
С обращением ко вчерашним школьникам выступил Владимир Путин. Президент поздравил ребят с началом нового, большого этапа в жизни и призвал ставить перед собой значимые и по-настоящему взрослые цели.
А тем, кто уже закончил военный вуз, сегодня торжественно вручали дипломы. Документ об образовании получили офицеры Военного университета Минобороны и более 200 выпускников Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
С обращением ко вчерашним школьникам выступил Владимир Путин. Президент поздравил ребят с началом нового, большого этапа в жизни и призвал ставить перед собой значимые и по-настоящему взрослые цели.
Комментарии