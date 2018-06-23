Украинская писательница требует переименовать Россию

Украинская детская писательница Лариса Ницой призвала изменить название России.
По ее мнению, слово «Русь» было украдено у украинцев. Поэтому Россия должна носить название «Московия». Истинные русские, как она считает, живут на Украине. Об этом Лариса Ницой заявила изданию «Обозреватель».
Лариса Ницой: «Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия».
Писательница добавила, что московиты не торопились принимать название «Русь». Поэтому, как утверждает Ницой, императрица Екатерина II якобы издала указ, согласно которому тех, кто называл себя московитами, «били палками беспощадно».
Лариса Ницой: «Это исторический факт, это лежит в музеях».
При этом писательница не уточнила, из какого именно источника она почерпнула эту информацию.
Лариса Ницой известна своими националистическими высказываниями. В частности, она является борцом за украинский язык. Писательница публично выражала возмущение тем, что киевляне говорят на русском, а в начале текущего месяца устроила скандал, когда услышала русскую речь от сотрудников СБУ.
Другой известный борец за украинский язык — экс-депутат Рады Ирина Фарион — также выступила со скандальным заявлением. Она призвала бить «ногой в челюсть» украинцев, говорящих на русском.
Лариса Ницой: «Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия».
Писательница добавила, что московиты не торопились принимать название «Русь». Поэтому, как утверждает Ницой, императрица Екатерина II якобы издала указ, согласно которому тех, кто называл себя московитами, «били палками беспощадно».
Лариса Ницой: «Это исторический факт, это лежит в музеях».
При этом писательница не уточнила, из какого именно источника она почерпнула эту информацию.
Лариса Ницой известна своими националистическими высказываниями. В частности, она является борцом за украинский язык. Писательница публично выражала возмущение тем, что киевляне говорят на русском, а в начале текущего месяца устроила скандал, когда услышала русскую речь от сотрудников СБУ.
Другой известный борец за украинский язык — экс-депутат Рады Ирина Фарион — также выступила со скандальным заявлением. Она призвала бить «ногой в челюсть» украинцев, говорящих на русском.
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