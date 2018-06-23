    Террористы атаковали позиции сирийской армии в Южной зоне деэскалации

    комментировать

    Террористы атаковали позиции сирийской армии в Южной зоне деэскалации

    Террористы атаковали позиции сирийской армии в Южной зоне деэскалации

    Боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.) минувшей ночью атаковали позиции сирийской армии в Южной зоне деэскалации. Об этом сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Боевики атаковали позиции 9-й танковой дивизии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. В нападении участвуют более тысячи террористов, передает РИА Новости.

    Сирийские военные отражают атаку, оборонительные бои продолжаются. Потери сирийских военных составили пять человек, еще 19 были ранены. На северо-востоке Южной зоны деэскалации правительственным войскам вместе с формированиями Сирийской свободной армии удалось остановить террористов.

    Под ударами боевиков оказались и мирные жители из населенных пунктов Дама и Дейр-Дама.

    Накануне стало известно о переходе первой крупной группировки Сирийской свободной армии на сторону сирийских властей. Лидер формирования объявил о готовности вместе с правительственными силами сражаться против террористов.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru