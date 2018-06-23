Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи на 1 млн баррелей в рамках прежней сделки

Страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились о росте добычи нефти до выхода на стопроцентное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. Решение было принято на встрече всех 24 стран ОПЕК+.
Министр углеводородов Эквадора Карлос Перес сообщил, что страны ОПЕК+ договорились о том, о чем было объявлено накануне, то есть суточная добыча увеличится на 1 млн баррелей, которые будут распределены пропорционально между всеми участниками сделки.
Карлос Перес: «Коррекция будет на 1 млн пропорционально между всеми. Мы не обсуждали конкретных цифр по странам. Мониторинговый комитет озвучит их. Мы все вернемся к изначальным размерам квот в рамках стопроцентного выполнения сделки».
В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В настоящий момент действие сделки продлено до конца 2018 года.
Ранее на текущей неделе министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. На следующий день ОПЕК согласовала цель вернуться к стопроцентному выполнению сделки.
Министры стран ОПЕК, впрочем, подчеркнули, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. По их оценкам, фактический рост добычи ОПЕК+ составит от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.
Карлос Перес: «Коррекция будет на 1 млн пропорционально между всеми. Мы не обсуждали конкретных цифр по странам. Мониторинговый комитет озвучит их. Мы все вернемся к изначальным размерам квот в рамках стопроцентного выполнения сделки».
В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В настоящий момент действие сделки продлено до конца 2018 года.
Ранее на текущей неделе министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. На следующий день ОПЕК согласовала цель вернуться к стопроцентному выполнению сделки.
Министры стран ОПЕК, впрочем, подчеркнули, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. По их оценкам, фактический рост добычи ОПЕК+ составит от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.
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