    Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи на 1 млн баррелей в рамках прежней сделки

    комментировать

    Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи на 1 млн баррелей в рамках прежней сделки

    Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи на 1 млн баррелей в рамках прежней сделки

    Страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились о росте добычи нефти до выхода на стопроцентное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. Решение было принято на встрече всех 24 стран ОПЕК+.

    Министр углеводородов Эквадора Карлос Перес сообщил, что страны ОПЕК+ договорились о том, о чем было объявлено накануне, то есть суточная добыча увеличится на 1 млн баррелей, которые будут распределены пропорционально между всеми участниками сделки.

    Карлос Перес: «Коррекция будет на 1 млн пропорционально между всеми. Мы не обсуждали конкретных цифр по странам. Мониторинговый комитет озвучит их. Мы все вернемся к изначальным размерам квот в рамках стопроцентного выполнения сделки».

    В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В настоящий момент действие сделки продлено до конца 2018 года.

    Ранее на текущей неделе министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. На следующий день ОПЕК согласовала цель вернуться к стопроцентному выполнению сделки.

    Министры стран ОПЕК, впрочем, подчеркнули, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. По их оценкам, фактический рост добычи ОПЕК+ составит от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.

    Новости по теме

    Курсы валют, цены на нефть

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru