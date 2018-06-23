У самолета с перуанскими болельщиками на борту отказал двигатель при посадке в Тюмени

Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр», на борту которого находились в том числе перуанские болельщики, сел в аэропорту Тюмени с неисправным двигателем.
По данным Росавиации, самолет ATR-72 выполнял рейс Екатеринбург — Тюмень — Москва. На борту находились болельщики из Перу, передает «Интерфакс».
Из сообщения Росавиации: «При заходе на посадку произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. В пассажирский салон самолета в результате нештатной работы двигателя через систему кондиционирования попал задымленный от перегретого масла воздух».
В ведомстве уточнили, что это было кратковременное явление. В салон быстро начал поступать чистый воздух. При посадке неисправный двигатель не загорелся. В Росавиации заверяют, что ситуация находилась под контролем экипажа воздушного судна, который обучен выполнять посадку на тяге одного двигателя.
Самолет сел в аэропорту Тюмени и зарулил на место стоянки. Пассажиров высадили штатно, применять аварийные средства не потребовалось. Люди покинули воздушное судно по трапу самолета в обычном режиме.
Расследованием инцидента занимается комиссия Тюменского управления Росавиации.
На текущей неделе произошел другой инцидент с самолетом, на борту которого находились футболисты Саудовской Аравии. В двигатель воздушного судна попала птица. Лайнер следовал из Петербурга в Ростов-на-Дону, где команде предстоял матч с Уругваем. Экипаж посадил самолет на двух работающих двигателях.
Из сообщения Росавиации: «При заходе на посадку произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. В пассажирский салон самолета в результате нештатной работы двигателя через систему кондиционирования попал задымленный от перегретого масла воздух».
В ведомстве уточнили, что это было кратковременное явление. В салон быстро начал поступать чистый воздух. При посадке неисправный двигатель не загорелся. В Росавиации заверяют, что ситуация находилась под контролем экипажа воздушного судна, который обучен выполнять посадку на тяге одного двигателя.
Самолет сел в аэропорту Тюмени и зарулил на место стоянки. Пассажиров высадили штатно, применять аварийные средства не потребовалось. Люди покинули воздушное судно по трапу самолета в обычном режиме.
Расследованием инцидента занимается комиссия Тюменского управления Росавиации.
На текущей неделе произошел другой инцидент с самолетом, на борту которого находились футболисты Саудовской Аравии. В двигатель воздушного судна попала птица. Лайнер следовал из Петербурга в Ростов-на-Дону, где команде предстоял матч с Уругваем. Экипаж посадил самолет на двух работающих двигателях.
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