Асад ответил на вопрос о сроках присутствия России в Сирии

Российское военное и политическое присутствие в Сирии и на Ближнем Востоке в целом очень важно для восстановления баланса сил в мире, заявил президент САР Башар Асад в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой. НТВ.Ru публикует полную видеоверсию беседы.

Отвечая на вопрос, чего ждать России в контексте слов самого Асада о том, что однажды сирийское правительство потребует от всех покинуть эту землю, президент Сирии напомнил, что дружба между Москвой и Дамаском длится уже больше 60 лет, а договор о военном сотрудничестве был подписан более 40 лет назад.



Башар Асад, президент Сирии: «В отношениях с Россией у нас две главных опции. Во-первых, и Сирия, и Россия заинтересованы в борьбе с терроризмом и победой над ним в Сирии, в России, в любой другой части мира. Это первая наша опция и наша цель. Вторая опция — долгосрочная. Россия играет очень важную роль в восстановлении мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза. Для восстановления баланса сил в мире очень важно российское военное и политическое присутствие в Сирии, на Ближнем Востоке и в других частях земного шара. Это важно не только для России и крупных мировых держав. Это важно для небольших стран вроде Сирии. То, что мы ожидаем от России на всех уровнях, — это борьба с терроризмом и баланс сил в мире».



Асад подчеркнул, что различные части Сирии были оккупированы террористами при поддержке Запада — США и их союзников, главная цель которых — гегемония.



Башар Асад: «Сирийское правительство — независимое, у нас хорошие отношения с Россией, с Китаем и с другими странами. А Соединенные Штаты захотели переделать карту мира политически, а может, и с применением военной силы. Сирию превратили в одно из основных полей боя в этой переделке, по крайней мере — на Ближнем Востоке. Поэтому когда вы говорите о чьих-то интересах, все происходящее — это схватка этих сил, главной силы — США и их союзников, которые поддерживают террористов. Их цель — гегемония. Другой силой является Россия и ее союзники. Их целью являются борьба с терроризмом и восстановление международного права».



Асад также добавил, что Сирия входит в группу независимых стран, в которой также находятся Иран, Северная Корея и Россия, а США «не принимают никакой независимой позиции», в том числе «никакой европейской независимой позиции». При этом, по словам главы САР, непублично «многие европейские компании пытаются открыть дверь в Сирию для своих инвестиций».