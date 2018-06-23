Взрыв прогремел на митинге в Эфиопии: более 80 пострадавших

На митинге в поддержку нового премьера Эфиопии Абия Ахмеда произошел взрыв. СМИ сообщают о десятках раненых и нескольких погибших.
Инцидент произошел в столице страны — Адис-Абебе. Один из участников митинга бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился новый глава кабмина Эфиопии. Взрыв произошел спустя несколько минут после того, как Абий Ахмед завершил свое выступление перед людьми, собравшимися на площади.
По данным телеканала Al Jazeera, в результате взрыва пострадали более 80 человек. Согласно другой информации, есть погибшие.
Премьер-министр Эфиопии не пострадал, он был уведен с трибуны в сопровождении личной охраны. По словам самого Абия Ахмеда, «атаку совершили представители сил, выступающих против объединенной Эфиопии», передает ТАСС.
По данным телеканала Al Jazeera, в результате взрыва пострадали более 80 человек. Согласно другой информации, есть погибшие.
Премьер-министр Эфиопии не пострадал, он был уведен с трибуны в сопровождении личной охраны. По словам самого Абия Ахмеда, «атаку совершили представители сил, выступающих против объединенной Эфиопии», передает ТАСС.
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