    Взрыв прогремел на митинге в Эфиопии: более 80 пострадавших

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    • Фото: Kiyya Hararghe / facebook.com
    Взрыв прогремел на митинге в Эфиопии: более 80 пострадавших

    Взрыв прогремел на митинге в Эфиопии: более 80 пострадавших

    Взрыв прогремел на митинге в Эфиопии: более 80 пострадавших
  • Фото: Kiyya Hararghe / facebook.com

    • На митинге в поддержку нового премьера Эфиопии Абия Ахмеда произошел взрыв. СМИ сообщают о десятках раненых и нескольких погибших.

    Инцидент произошел в столице страны — Адис-Абебе. Один из участников митинга бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился новый глава кабмина Эфиопии. Взрыв произошел спустя несколько минут после того, как Абий Ахмед завершил свое выступление перед людьми, собравшимися на площади.

    По данным телеканала Al Jazeera, в результате взрыва пострадали более 80 человек. Согласно другой информации, есть погибшие.

    Премьер-министр Эфиопии не пострадал, он был уведен с трибуны в сопровождении личной охраны. По словам самого Абия Ахмеда, «атаку совершили представители сил, выступающих против объединенной Эфиопии», передает ТАСС.

    Взрыв прогремел на митинге в Эфиопии: более 80 пострадавших. Африка, взрывы, митинги и протесты, Эфиопия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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