В Закарпатье эвакуируют детский лагерь из-за снега: фото

Выпавший в разгар лета снег нарушил планы маленьких отдыхающих в Закарпатской области Украины. Там спасатели приступили к эвакуации детского палаточного лагеря из гор.
В ночь на субботу в Раховском районе резко похолодало, на высокогорье начался снегопад. Вблизи одной из гор на горнолыжном курорте Драгобрат высота снежного покрова достигла нескольких сантиметров, сообщил губернатор региона Геннадий Москаль.
Геннадий Москаль, губернатор Закарпатской области: «В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в населенные пункты района».
Геннадий Москаль, губернатор Закарпатской области: «В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в населенные пункты района».
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