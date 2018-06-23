Премьер Канады оштрафован за солнцезащитные очки

Джастин Трюдо получил штраф
из-за солнцезащитных очков. Наблюдательный орган по этике счел, что глава канадского правительства нарушил закон о конфликте интересов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был оштрафован за то, что не задекларировал подаренные ему солнцезащитные очки. Такое решение вынес наблюдательный орган по этике, который заключил, что глава правительства нарушил так называемый закон о конфликте интересов. Сумма штрафа составила 100 канадских долларов.
Пресс-секретарь канадского премьера Элеанора Катенаро пояснила, что очки бренда Fellow Earthlings не были задекларированы из-за административной ошибки. По ее словам, форма была заполнена неправильно, передает канал CBC News.
Согласно канадскому законодательству, премьер должен в течение 30 дней сообщать о всех подарках, которые получает, если они стоят больше 200 долларов. Трюдо придется выплатить штраф из-за двух пар солнцезащитных очков в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом преподнес Уэйд Маклауклан, глава провинции Остров Принца Эдуарда.
Розничная цена очков бренда Fellow Earthlings составляет от 300 до 500 долларов. Сообщается, что Трюдо уже выплатил назначенный ему штраф.
Пресс-секретарь канадского премьера Элеанора Катенаро пояснила, что очки бренда Fellow Earthlings не были задекларированы из-за административной ошибки. По ее словам, форма была заполнена неправильно, передает канал CBC News.
Согласно канадскому законодательству, премьер должен в течение 30 дней сообщать о всех подарках, которые получает, если они стоят больше 200 долларов. Трюдо придется выплатить штраф из-за двух пар солнцезащитных очков в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом преподнес Уэйд Маклауклан, глава провинции Остров Принца Эдуарда.
Розничная цена очков бренда Fellow Earthlings составляет от 300 до 500 долларов. Сообщается, что Трюдо уже выплатил назначенный ему штраф.
Комментарии