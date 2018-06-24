Был ли у Спартака Мишулина роман вне брака: дочь актера прошла тест на полиграфе

Развязка самой громкой и самой обсуждаемой истории этого года: дочь Спартака Мишулина прошла проверку на детекторе лжи и ответила на вопрос, который волнует миллионы телезрителей.
Это уже даже не мыльная опера, скорее многосерийный захватывающий триллер: целый год телезрители следили за душераздирающей драмой в семье народного артиста.
Карина Мишулина, дочь Спартака Мишулина: «Тут рушится мир на какой-то момент, потому что ты понимаешь, что твой папа был разведчик Штрирлиц, который в течение многих лет… вел двойную жизнь?!»
Валентина Мишулина: «Там ни одного слова правды, это человек, который никогда не знал Спартака, никогда! Мерзавцы!»
Летом прошлого года актер Тимур Еремеев сначала на страницах журнала, а потом в телевизионном эфире публично заявил, что он — внебрачный сын легендарного актера Спартака Мишулина.
Тимур Еремеев: «Моя мама поддерживала с папой отношения на протяжении 35 лет».
Кроме внешнего сходства, молодой человек предъявлял публике и свои доказательства родства. Кое-кто — а точнее, официальная семья Спартака Мишулина — заявление актера встретила в штыки. Это была битва не на жизнь, а на смерть, за право быть наследником великого артиста. Самопровозглашенный родственник стоял на своем: его отец — Спартак Мишулин. Официальная дочь артиста Карина настаивала: она единственный ребенок звезды. Анализ ДНК должен был поставить точку в семейном споре.
Тимур Еремеев: «Я хочу сказать, что экспертиза была между мной и Кариной. Сначала были Карина и костюм. И все совпало. Потом я и Карина. Эдуард и Карина. Все со всеми, все совпало!»
Когда «все совпало», «все со всеми» как будто даже примирились. Новоиспеченный брат даже успел сделать совместное фото с официальной сестрой. Измотанная переживаниями публика выдохнула с облегчением, но вскоре стало ясно: это было всего лишь короткое перемирие перед новой эскалацией боевых действий.
Карина Мишулина: «Мы думали, что мы боремся с мальчиком, пиарщиком, а получилось, что мы пошли бороться против системы».
Общественность разделилась на две половины. Одни верили Тимуру. Другие встали на сторону любимых женщин Спартака Мишулина — его вдовы Валентины Константиновны и дочери Карины.
Сегодня пришло время наконец поставить точку в самой громкой семейной драме этого сезона. Главные участники грандиозного скандала впервые обнародовали правду, которая весь год намеренно замалчивалась на голубых экранах.
Был ли у Спартака Мишулина роман с Татьяной Еремеевой? И кто такой Тимур — самозванец или тайный сын великого актера? В чем впервые готова сознаться дочь Спартака Мишулина? Что ей удалось выяснить о темном прошлом своего предполагаемого брата? И что покажет детектор лжи, проверку на котором она прошла? Кто же целый год обманывал миллионы телезрителей? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Карина Мишулина, дочь Спартака Мишулина: «Тут рушится мир на какой-то момент, потому что ты понимаешь, что твой папа был разведчик Штрирлиц, который в течение многих лет… вел двойную жизнь?!»
Валентина Мишулина: «Там ни одного слова правды, это человек, который никогда не знал Спартака, никогда! Мерзавцы!»
Летом прошлого года актер Тимур Еремеев сначала на страницах журнала, а потом в телевизионном эфире публично заявил, что он — внебрачный сын легендарного актера Спартака Мишулина.
Тимур Еремеев: «Моя мама поддерживала с папой отношения на протяжении 35 лет».
Кроме внешнего сходства, молодой человек предъявлял публике и свои доказательства родства. Кое-кто — а точнее, официальная семья Спартака Мишулина — заявление актера встретила в штыки. Это была битва не на жизнь, а на смерть, за право быть наследником великого артиста. Самопровозглашенный родственник стоял на своем: его отец — Спартак Мишулин. Официальная дочь артиста Карина настаивала: она единственный ребенок звезды. Анализ ДНК должен был поставить точку в семейном споре.
Тимур Еремеев: «Я хочу сказать, что экспертиза была между мной и Кариной. Сначала были Карина и костюм. И все совпало. Потом я и Карина. Эдуард и Карина. Все со всеми, все совпало!»
Когда «все совпало», «все со всеми» как будто даже примирились. Новоиспеченный брат даже успел сделать совместное фото с официальной сестрой. Измотанная переживаниями публика выдохнула с облегчением, но вскоре стало ясно: это было всего лишь короткое перемирие перед новой эскалацией боевых действий.
Карина Мишулина: «Мы думали, что мы боремся с мальчиком, пиарщиком, а получилось, что мы пошли бороться против системы».
Общественность разделилась на две половины. Одни верили Тимуру. Другие встали на сторону любимых женщин Спартака Мишулина — его вдовы Валентины Константиновны и дочери Карины.
Сегодня пришло время наконец поставить точку в самой громкой семейной драме этого сезона. Главные участники грандиозного скандала впервые обнародовали правду, которая весь год намеренно замалчивалась на голубых экранах.
Был ли у Спартака Мишулина роман с Татьяной Еремеевой? И кто такой Тимур — самозванец или тайный сын великого актера? В чем впервые готова сознаться дочь Спартака Мишулина? Что ей удалось выяснить о темном прошлом своего предполагаемого брата? И что покажет детектор лжи, проверку на котором она прошла? Кто же целый год обманывал миллионы телезрителей? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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