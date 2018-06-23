    Девятилетнего мальчика нашли убитым под Красноярском

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    Девятилетнего мальчика нашли убитым под Красноярском

    Девятилетнего мальчика нашли убитым под Красноярском

    Девятилетний ребенок найден убитым в селе Лопатино Березовского района под Красноярском.

    По информации СК РФ, ребенок пропал в пятницу, когда не вернулся домой с прогулки.

    Из сообщения СК: «Сегодня в ходе разыскных мероприятий было обнаружено тело мальчика с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело».

    По информации ведомства, семья мальчика характеризуется как благополучная.

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