Девятилетнего мальчика нашли убитым под Красноярском

Девятилетний ребенок найден убитым в селе Лопатино Березовского района под Красноярском.

По информации СК РФ, ребенок пропал в пятницу, когда не вернулся домой с прогулки.



Из сообщения СК: «Сегодня в ходе разыскных мероприятий было обнаружено тело мальчика с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело».



По информации ведомства, семья мальчика характеризуется как благополучная.