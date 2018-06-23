«Не ограничивайтесь лайками в соцсетях»: Путин поздравил выпускников

Специальное поздравление президента для выпускников российских школ опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Глава государства призвал их действовать и развиваться ради будущего прорыва, а не ограничиваться лайками в соцсетях.
Владимир Путин: «Приветствую вас и от души поздравляю всех выпускников российских школ с окончанием учебы».
Как отметил президент, этот день станет для них одним из самых замечательных, памятных, добрых, трогательных и немного грустных. Ведь они расстаются с родными школами, а впереди начало нового этапа в жизни.
Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего. Энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед».
По словам президента, он убежден, что выпускники способны осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины. Как он отметил, они быстро осваивают новые технологии и уже сегодня многое знают и умеют.
Владимир Путин: «В этом, безусловно, ваша собственная заслуга, и, конечно, огромная искренняя благодарность вашим родителям, учителям и наставникам за труд, мудрость и терпение. Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути».
Как подчеркнул глава государства, именно смелые, свободные, решительные и самостоятельные люди способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв и удивить мир новыми рекордами и открытиями.
Владимир Путин: «Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте. Еще раз поздравляю вас с окончанием школы. Удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится».
Как отметил президент, этот день станет для них одним из самых замечательных, памятных, добрых, трогательных и немного грустных. Ведь они расстаются с родными школами, а впереди начало нового этапа в жизни.
Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего. Энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед».
По словам президента, он убежден, что выпускники способны осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины. Как он отметил, они быстро осваивают новые технологии и уже сегодня многое знают и умеют.
Владимир Путин: «В этом, безусловно, ваша собственная заслуга, и, конечно, огромная искренняя благодарность вашим родителям, учителям и наставникам за труд, мудрость и терпение. Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути».
Как подчеркнул глава государства, именно смелые, свободные, решительные и самостоятельные люди способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв и удивить мир новыми рекордами и открытиями.
Владимир Путин: «Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте. Еще раз поздравляю вас с окончанием школы. Удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится».
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