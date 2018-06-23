Глава МВД Италии заявил об угрозе распада ЕС в течение года

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини высказал опасения о будущем Европейского союза.
По мнению Маттео Сальвини, в ближайший год определится будущее Европейского союза. Как он считает, ЕС находится на грани распада. Об этом глава МВД Италии заявил в интервью изданию Spiegel.
Маттео Сальвини: «В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа».
По его словам, вопрос решится при обсуждении бюджета ЕС перед выборами в Европарламент в 2019 году. Одной из ключевых проблем ЕС министр считает кризис с мигрантами. В частности, он заявляет, что страна больше не может принимать вынужденных переселенцев.
Маттео Сальвини: «Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких».
Глава МВД Италии намеревается представить на рабочей встрече Еврокомиссии дорожную карту по решению миграционной проблемы. В ней значатся четыре основных пункта: укрепление Европейского агентства по контролю границ Frontex, соглашение с североафриканскими странами для снижения «миграционного давления», создание системы по приему мигрантов, а также ускорение процедуры выдворения нелегалов на родину.
Маттео Сальвини: «В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа».
По его словам, вопрос решится при обсуждении бюджета ЕС перед выборами в Европарламент в 2019 году. Одной из ключевых проблем ЕС министр считает кризис с мигрантами. В частности, он заявляет, что страна больше не может принимать вынужденных переселенцев.
Маттео Сальвини: «Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких».
Глава МВД Италии намеревается представить на рабочей встрече Еврокомиссии дорожную карту по решению миграционной проблемы. В ней значатся четыре основных пункта: укрепление Европейского агентства по контролю границ Frontex, соглашение с североафриканскими странами для снижения «миграционного давления», создание системы по приему мигрантов, а также ускорение процедуры выдворения нелегалов на родину.
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