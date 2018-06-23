    Страдавшая депрессией звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа элитной высотки в Москве

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    • Фото: anastasiatarasyuk /instagram.com
    Страдавшая депрессией звезда <nobr>«Дома-2»</nobr> выпала с <nobr>19-го</nobr> этажа элитной высотки в Москве

    Страдавшая депрессией звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа элитной высотки в Москве

    Страдавшая депрессией звезда <nobr>«Дома-2»</nobr> выпала с <nobr>19-го</nobr> этажа элитной высотки в Москве
  • Фото: anastasiatarasyuk /instagram.com

    • В Москве нашли тело одной из бывших участниц телепроекта «Дом-2» Анастасии Тарасюк. Молодая женщина погибла, выпав из окна элитной многоэтажки.

    Инцидент произошел накануне днем в ЖК «Золотые ключи» на Минской улице. Из-за травм, полученных в результате падения, лицо погибшей оказалось настолько обезображено, что сначала стражи порядка приняли ее за гражданку Филиппин, работавшую у кого-то из местных. Тарасюк опознали по татуировке.

    Отпраздновавшая в феврале этого года свое 24-летие Тарасюк снимала квартиру на 19-м этаже. По данным сайтов аренды жилья, стоимость съемных квартир здесь начинается от 70 тысяч рублей в месяц. Друзья погибшей рассказали, что в последнее время Анастасия страдала от депрессии, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Точные обстоятельства смерти женщины пока не раскрываются. Проводится доследственная проверка, следователи отрабатывают три версии: суицид, криминал и несчастный случай.

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