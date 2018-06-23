    Bloomberg удалил карту с «ничейным» Крымом

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    • Фото: @business / twitter.com
    Bloomberg удалил карту с «ничейным» Крымом

    Bloomberg удалил карту с «ничейным» Крымом

    Bloomberg удалил карту с «ничейным» Крымом
  • Фото: @business / twitter.com

    • Ранее агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте карту, на которой Крым был отмечен как нейтральная территория и не принадлежит ни России, ни Украине. В посольстве Украины в США требовали от агентства изменить цвет полуострова на карте и окрасить его так же, как и украинские территории.

    Bloomberg удалил карту, иллюстрировавшую материал о влиянии предстоящих выборов в ряде стран. Это было сделано в связи с реакцией украинской стороны.

    Накануне в украинском посольстве в США возмутились из-за публикации карты с «ничейным» Крымом. Украина на изображении была отмечена желтым, Россия — темно-серой, а Крым оказался серым.

    Украинские дипломаты требовали изменить цвет полуострова на желтый. Но Bloomberg, который указал на своем сайте, что из материала о выборах была удалена «карта с ошибками», не упомянул об этой просьбе Киева.

    Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Несмотря на убедительные итоги голосования, которые были проведены с соблюдением международных норм, Киев до сих пор отказывается признавать вхождение полуострова в состав РФ.

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