Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В департаменте спорта и туризма Москвы отметили, что фестиваль болельщиков FIFA на Воробьёвых горах в Москве пользуется неимоверной популярностью, поэтому для комфортного и безопасного пребывания там гостей организаторы вынуждены частично либо полностью перекрывать вход на площадку в дни проведения особо рейтинговых матчей. Именно таким ожидается матч Россия — Уругвай, который пройдет 25 июня (сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи, начало — в 17:00 мск).Москвичам и гостям столицы предложили смотреть этот матч на альтернативных площадках, в том числе в барах и ресторанах., глава департамента спорта и туризма Москвы: «Закрытие фанфеста серьезно огорчает тех, кто планировал поболеть за свою любимую сборную бок о бок с ликующими болельщиками из разных стран мира. Для того чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля. Многие москвичи и гости столицы уже отдают предпочтение именно этому беспроигрышному варианту — просмотру футбольных противостояний в городских барах и ресторанах».Помимо ресторанов, смотреть матчи столичные власти рекомендуют в Музее Москвы, торговых центрах, а также в «одном из наиболее экзотичных мест для публичного просмотра матчей» — на Московском ипподроме.Ранее вход в фан-зону из-за предельной заполняемости приходилось закрывать 14 и 19 июня во время матчей сборной России с командами Саудовской Аравии и Египта.