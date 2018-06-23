Сибирский ветеран собрал болотоход из подручных деталей

Ветеран Михаил Чернышов во время Великой Отечественной войны летал на бомбардировщиках, а теперь мечтает покорять сибирское бездорожье на личном болотоходе.
Эту уникальную машину Михаил Григорьевич начал строить, когда ему было 87 лет. Спустя четыре года вездеход почти готов. Ни колес, ни гусениц. Эта грозная машина — шнековый болотоход для спасательных операций и любимой охоты. Впервые такую технику ветеран увидел в 70-х на испытаниях. Вездеход создавали по просьбе Сергея Королёва для спасения космонавтов.
Михаил Чернышов, ветеран Великой Отечественной войны, создатель болотохода: «Полость шнеков заполнена пятилитровыми бутылками — 265 бутылок. Плавучесть у него сохраняется».
Кузов от немецкого микроавтобуса ему подарили соседи. Мотор — от «Жигулей». Коробка передач и «раздатка» — от «Нивы», гидронасосы и гидромоторы — от списанных комбайнов. Рычаги управления — бывшие ручки стояночного тормоза от Lada. Педаль одна — сцепление.
Шнек в переводе с немецкого — «улитка». Его прообраз — «Архимедов винт», древнее устройство для перекачки воды из рек. Из более современных механизмов с такими винтами — легендарная мясорубка, сверло и рыбацкий бур.
Элементы машины летчик создавал с военной ответственностью: дни и ночи измерял, чертил, испытывал. А чтобы купить металл для шнеков, пришлось продать свой ГАЗ-66.
Об одном сегодня сожалеет Михаил Григорьевич: слабоват жигулевский мотор — тяги хватает лишь на движение боком. Нужен мощный дизель.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Михаил Чернышов, ветеран Великой Отечественной войны, создатель болотохода: «Полость шнеков заполнена пятилитровыми бутылками — 265 бутылок. Плавучесть у него сохраняется».
Кузов от немецкого микроавтобуса ему подарили соседи. Мотор — от «Жигулей». Коробка передач и «раздатка» — от «Нивы», гидронасосы и гидромоторы — от списанных комбайнов. Рычаги управления — бывшие ручки стояночного тормоза от Lada. Педаль одна — сцепление.
Шнек в переводе с немецкого — «улитка». Его прообраз — «Архимедов винт», древнее устройство для перекачки воды из рек. Из более современных механизмов с такими винтами — легендарная мясорубка, сверло и рыбацкий бур.
Элементы машины летчик создавал с военной ответственностью: дни и ночи измерял, чертил, испытывал. А чтобы купить металл для шнеков, пришлось продать свой ГАЗ-66.
Об одном сегодня сожалеет Михаил Григорьевич: слабоват жигулевский мотор — тяги хватает лишь на движение боком. Нужен мощный дизель.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
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