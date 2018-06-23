Сезон кипящих моторов: как не перегреть машину

В России наступило настоящее лето, а с ним — убийственная жара и кипящие моторы.
Летом машины раскаляются на солнцепеке. Их лучше держать подальше от зданий со стеклянной отделкой — она, как линза, собирает солнечные лучи и сжигает все живое.
Если в машине нет кондиционера, поможет народное средство — мокрая тряпка на черной панели приборов. Еще один народный способ — аккумуляторы холода или обычные бутылки со льдом для охлаждения воздуха. Класть их нужно там, где идет забор воздуха в салон.
В жару не выдерживают и моторы, особенно если радиаторы забиты грязью после зимы. Их лучше продуть сжатым воздухом. В сервисе за промывку с полным снятием возьмут от 2000 рублей.
Механики советуют следить за температурой мотора. Если стрелка поползла вверх, мотор закипает, добавьте жару.
Илья Ильин, мастер-консультант автосервиса: «Желательно включить печку, чтобы увеличить время до того, как она начнет перегреваться, как она начнет закипать. Желательно остановиться где-нибудь на обочине, открыть капот и подождать, пока автомобиль остынет».
Жара не щадит никого, и смертельный удар можно получить прямо за рулем. В группе риска — люди с заболеваниями сердца. Тошнота, головокружение, учащенный пульс и дыхание — все это первые симптомы теплового удара. И будет только хуже, если вовремя не укрыться в тени.
Вода, лучше с лимоном — главная защита от перегрева. Это скажет любой врач, и подтвердят профессиональные спортсмены.
Подробные советы — в сюжете программы «Главная дорога».
Если в машине нет кондиционера, поможет народное средство — мокрая тряпка на черной панели приборов. Еще один народный способ — аккумуляторы холода или обычные бутылки со льдом для охлаждения воздуха. Класть их нужно там, где идет забор воздуха в салон.
В жару не выдерживают и моторы, особенно если радиаторы забиты грязью после зимы. Их лучше продуть сжатым воздухом. В сервисе за промывку с полным снятием возьмут от 2000 рублей.
Механики советуют следить за температурой мотора. Если стрелка поползла вверх, мотор закипает, добавьте жару.
Илья Ильин, мастер-консультант автосервиса: «Желательно включить печку, чтобы увеличить время до того, как она начнет перегреваться, как она начнет закипать. Желательно остановиться где-нибудь на обочине, открыть капот и подождать, пока автомобиль остынет».
Жара не щадит никого, и смертельный удар можно получить прямо за рулем. В группе риска — люди с заболеваниями сердца. Тошнота, головокружение, учащенный пульс и дыхание — все это первые симптомы теплового удара. И будет только хуже, если вовремя не укрыться в тени.
Вода, лучше с лимоном — главная защита от перегрева. Это скажет любой врач, и подтвердят профессиональные спортсмены.
Подробные советы — в сюжете программы «Главная дорога».
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