Сотни тысяч российских выпускников прощаются со школой

Сегодня самый главный и торжественный день для 600 тысяч российских выпускников. Они получают аттестаты об окончании школы. По всей стране пройдут выпускные вечера.

По традиции лучших наградят в Кремле. В парке Горького готовят масштабный праздничный концерт. А самое яркое и романтичное представление, как всегда, пройдет в Петербурге — в акватории Невы поднимут «Алые паруса».



В Красноярске кадеты и воспитанницы Мариинских гимназий уже получили аттестаты. Торжество прошло на центральной площади города. Выпускникам вручили медали за особые успехи в учебе. Во время торжественной части кадеты по традиции попрощались с Корпусным знаменем и передали его новым знаменосцам. В завершении церемонии все танцевали прощальный вальс.