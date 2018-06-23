    Сотни тысяч российских выпускников прощаются со школой. Москва, Санкт-Петербург, выпускники, дети и подростки, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни тысяч российских выпускников прощаются со школой

    Сотни тысяч российских выпускников прощаются со школой

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    Сотни тысяч российских выпускников прощаются со школой

    Сотни тысяч российских выпускников прощаются со школой

      Сегодня самый главный и торжественный день для 600 тысяч российских выпускников. Они получают аттестаты об окончании школы. По всей стране пройдут выпускные вечера.

      По традиции лучших наградят в Кремле. В парке Горького готовят масштабный праздничный концерт. А самое яркое и романтичное представление, как всегда, пройдет в Петербурге — в акватории Невы поднимут «Алые паруса».

      В Красноярске кадеты и воспитанницы Мариинских гимназий уже получили аттестаты. Торжество прошло на центральной площади города. Выпускникам вручили медали за особые успехи в учебе. Во время торжественной части кадеты по традиции попрощались с Корпусным знаменем и передали его новым знаменосцам. В завершении церемонии все танцевали прощальный вальс.

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